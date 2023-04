АО "Николаевоблэнерго" за последний месяц получило 16 гуманитарных грузов оборудования и материалов общим весом 169,7 тонн от международных партнеров и украинских волонтеров. Об этом сообщил заместитель руководителя офиса Президента Алексей Кулеба во время онлайн-брифинга по случаю приема передачи последней партии оборудования. По словам Кулебы, оно сыграет ключевую роль в восстановлении качественного и стабильного электропитания региона, который почти 9 месяцев находился под ежедневными обстрелами из РСЗО, а некоторые районы были временно оккупированы агрессором.

169,7 тонн трансформаторов, генераторов, автоматических выключателей, трансформаторного масла, кабеля, инструментов и спецодежды было в течение последнего месяца доставлено в АО "Николаевоблэнерго" Такую цифру озвучил на он-лайн брифинге заместитель руководителя офиса Президента Алексей Кулеба. По его словам, энергетическая инфраструктура Николаевщины, как и соседней Херсонщины, наиболее пострадали во время агрессии РФ. "Почти 9 месяцев ежедневных обстрелов из градов, постоянные ракетные атаки, разрушили электросети региона. А в освобожденных в ноябре прошлого года оккупированных общинах от электрооборудования и линий электропередач почти ничего не осталось", – отметил Кулеба . По его словам, помощь, организованная благотворителями частично решит проблему восстановления качественного и стабильного электропитания региона.

Большая часть оборудования была собрана усилиями Министерства энергетики Украины, в частности, специально созданной в прошлом году рабочей группой по вопросам организации гуманитарной помощи. Среди стран-доноров, которые передали гуманитарную помощь николаевским энергетикам, указаны Литва, Германия, Швеция, Франция и Азербайджан, за что Николаевщина им очень благодарна", - подчеркнул Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким .

Значительная часть энергетического гуманитарного груза была предоставлена украинским Благотворительным фондом "Help for Ukraine". Как сообщил вице-президент Благотворительного фонда Вилен Фаталов, собрать такое количество крайне необходимого оборудования удалось с помощью партнеров в Германии – Петры Шуле Ритер и Вадима Денисенко из БФ " Stand with Ukraine", а также Питера Хоффмана и Харальд Баургиньона из машиностроительного завода AllgäuNetz Вилен Фаталов подчеркнул, что организация логистики была осуществлена при содействии Алексея Кулебы и амбассадора БФ "Help for Ukraine" Евгения Кошевого. В транспортировке помогла компания " ТрансПеЛе " в лице совладелицы Марины Пекерман .

"69 силовых трансформаторов и трансформаторов напряжения, почти 9 километров кабеля, около 30 мобильных генераторов, десятки кабельных муфт, сотня единиц ручного инструмента, спецоборудование для ремонта ЛЭП, более 60 кубометров трансформаторного масла, сотни комплектов разнообразной спецодежды – все это, безусловно, сделает возможным проведение эффективных работ по восстановлению пострадавших электросетей, и мы очень благодарны и международным донорам, и Министерству энергетики Украины, и фонду " Help for Ukraine ", и Алексею Кулебе за оказанную помощь, – констатировал И.о. Генерального директора "Николаевоблэнерго" Вадим Данилков. По словам руководителя предприятия за время от начала агрессии РФ, предприятию был нанесен ущерб более чем на 1 млрд грн.