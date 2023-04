Китайские ученые раскрыли свои новые данные о происхождении первоначального кислорода на ранней Земле, предполагая, что он мог в основном происходить из горных пород. Об этом сообщает Информационное агентство Синьхуа.

Предыдущие исследования показали, что на ранней Земле около 2,33–2,45 млрд лет назад на Земле произошло событие с повышением уровня кислорода в атмосфере. Значительное событие окисления, во время которого большое количество кислорода производилось в результате оксигенного фотосинтеза цианобактериями.

Абиотическое происхождение кислорода, существовавшего до этого события, также было в значительной степени изучено, и обычно считается, что оно связано с диссоциацией воды.

Исследовательская группа из Института геохимии Гуанчжоу при Китайской академии наук предложила свои новые идеи о том, что кислород в атмосфере ранней Земли может поступать из горных пород, взаимодействующих с водой, а не только из воды, после того, как они провели сложные лабораторные эксперименты.

В смоделированной атмосфере ранней Земли команда использовала метод изотопной маркировки для отслеживания кислорода, полученного на границе раздела между водой и истертым кварцем, минералом, подобным силикату. Они обнаружили, что кислород в основном образуется на поверхности минералов и лишь в незначительной степени в результате диссоциации воды.

"Механические силы в различных геодинамических процессах, таких как землетрясение и эрозия, деформируют минералы с образованием поверхностных радикалов для высвобождения кислорода посредством взаимодействия с водой, таким образом обеспечивая первоначальные окислители и кислород для ранней жизни на Земле и ее эволюции", – отметил руководитель группы в институте Хэ Хунпин.

Он подчеркнул, что производство кислорода на минеральной основе потенциально может происходить и на других планетах, подобных Земле.

Результаты исследований были опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).