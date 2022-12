К такому выводу пришли OSINT-исследователи, проанализировав фотографии с Будановым из Бахмута.

Пресс-служба ГУР сообщила, что 27-28 декабря Буданов побывал на передовых позициях в прифронтовом Бахмуте. К северу, востоку и югу от города на протяжении долгих месяцев идут ожесточенные бои с российскими оккупантами.

Ведомство также опубликовало несколько фотографий Буданова в самом Бахмуте. OSINT-исследователи смогли установить, где была сделана одна из них сделаны фотографии.

Так, начальник ГУР побывал на восточной окраине города, недалеко от которой находятся позиции россиян.

Apparently Budanov was only 500-1000m from the actual front in Bakhmut. Geolocated by Ukwarzone. https://t.co/2XI8d4iyIQ pic.twitter.com/0xNGvdIuiy