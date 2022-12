Президент Владимир Зеленский во время своего выступления в парламенте передал офицеру Вооруженных сил Украины печать президента США. Ранее в Вашингтоне глава государства получил ее от президента Джо Байдена.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

"Помните что Зеленский привез президенту США награду, которая принадлежала воину из Бахмута. И Байден в ответ передал специальный символ от президента США", — написал депутат.

По словам Гончаренко, Зеленский передал данную печать офицеру ВСУ прямо во время своего выступления в Верховной Раде.

Гончаренко также показал фотографии президентской печати, которую получил военный.

Печать президента США (The seal of the president of the United States) — специальный знак, который используется для маркировки корреспонденции президента США с Конгрессом, а также как символ главы Белого дома.

Как сообщали Украинские Новости, 21 декабря президент Владимир Зеленский во время встречи со своим американским коллегой Джо Байденом передал ему "Крест боевых заслуг" — награду военнослужащих ВСУ.

Тогда Зеленский сказал, что эта награда принадлежит капитану ВСУ, который командует батареей ракетных установок HIMARS.

Байден сказал, что в ответ передаст украинскому воину памятный знак, который американские военные называют командирской монетой.