Соответствующее видео опубликовал глава организации Bellingcat Христо Грозев.

На видео стоят двое боевиков ЧВК "Вагнер" рядом с артиллерийским орудием.

"Начальнику Генерального штаба... Ты пи*ор и черт еб*нный... Нам нечем воевать, у нас нет снарядов. Там парни гибнут за нас, а мы тут сидим, бл*ть, не помогаем. Нам нужны снаряды, мы хотим раз*ебать всех. Мы тут под Бахмутом против всей украинской армии воюем. Где ты? Помоги нам, наконец", — сказал один из вагнеровцев.

Грозев, комментируя данное видео, отметил, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что "ему нечего сказать" по поводу данного видео.

Грозев считает, что в такой способ Пригожин одобрил нападки своих боевиков на Герасимова и Генеральный штаб ВС РФ.

Wagner mercenaries call Russian MoD's Chief of Staff "piece of shit" on camera. "You are a piece of shit ..where are the shells? We have no shells anymore here [at Bahmut]".

Prigozhin says he has "nothing to say about this video", essentially endorsing the attack on Gerassimov. pic.twitter.com/wObdezaHmZ