ООО "Твоя Беттинговая Компания" решительно не соглашается с решением Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ), которая 6 сентября аннулировала лицензии на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности и проведению деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет.

В компании сообщили, что выполнили все предусмотренные Законом Украины "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр" требования, на основании чего 30 марта 2022 года компания получила упомянутые лицензии.

Подчеркивается, что ООО "ТБК", в частности, предоставила информацию о том, что не действует в интересах резидентов иностранных государств, осуществляющих вооруженную агрессию против Украины. То есть в интересах Российской Федерации.

"ООО "ТВК" имела целью честно и прозрачно вести свою предпринимательскую деятельность, платить все налоги и сборы. Планируемая нами сумма инвестиций только в первый год деятельности должна составить 840 млн грн, также компания могла бы создать более 400 рабочих мест и заплатить не менее 420 млн грн налогов в бюджет страны в течение первых 12 месяцев работы", — сообщили в компании.

В своем заявлении "Твоя Беттинговая Компания" напоминает, что получила лицензию на использование торговой марки 1хBET, которая является одним из крупнейших мировых беттеров. Он работает в более чем 40 странах мира, в 20 из которых получил официальную лицензию.

Является партнером многих спортивных клубов и получил статусы Official Global Partner FC Barcelona, Official Partner of París Saint-Germain (MENA+Sub-sahara+Asia), Official Regional Betting Partner of Losc Lille, Serie AOfficial Presenting Sponsor и многие другие.

ООО "ТБК" отмечает, что КРАИЛ 06 сентября 2022 года принял решение об аннулировании лицензий, что противоречит принципам права и действующему законодательству.

"Комиссия аргументирует свое решение выявлением так называемых "недостоверных сведений" в документах, которые ООО "ТБК" подала для получения лицензий. И предполагает, что ООО "ТБК" действует в интересах резидентов иностранных государств, осуществляющих вооруженную агрессию против Украины", — говорится в заявлении "ТБК".

В компании отмечают, что речь идет о том, что КРАИЛ без имеющегося решения суда или установленного в ином предусмотренном законом порядке обвиняет "ТБК" в действиях в интересах Российской Федерации.

При этом Комиссия якобы ссылается в своих предположениях на письмо Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины с информацией о получении директором ООО "ТБК" доверенностей на представление интересов предприятий-нерезидентов Украины, конечным собственником которых является гражданин Российской Федерации.

"Украина борется за свое место в Европе, получает глобальную поддержку мирового сообщества. И в то же время представители власти принимают незаконные решения, лишают компании лицензий. Такая контраверсионность не в пользу имиджа нашего государства, особенно когда речь идет о привлечении международной компании, уплате налогов и собрания. Мы будем бороться за наше право вести предпринимательскую деятельность в Украине согласно лицензии, которую мы получили на вполне законных основаниях", — комментирует инцидент директор "Твоей Беттинговой Компании" Александр Родин.

Александр Родин как физическое лицо действительно получил доверенность от латвийской компании, еще задолго до полномасштабного вторжения России в Украину. Эта доверенность была предоставлена ​​для открытия счетов в украинских банках с целью привлечения инвестиций в Украину. В компании обращают внимание, что данная доверенность не имеет никакого отношения к ООО "ТСК", не уполномочивает и не обязывает ООО "ТСК" представлять интересы третьих сторон.

ООО "ТСК" в самые жаркие времена вторжения РФ в Украину уплатило в государственный бюджет более 140 млн грн и планировало до конца 2022 года пополнить государственный бюджет минимум на 90 млн грн.

ООО "ТСК" в своей работе руководствуется исключительно законами Украины и правилами лицензий, полученными согласно всем требованиям законодательства. А решения по аннулированию лицензий, которые приняла КРАИЛ, не соответствуют действующему законодательству и приняты под давлением ложной информации, распространяемой конкурентами через подконтрольные им СМИ, уверены в компании.

"Поэтому мы будем обжаловать решение КРАИЛ в предусмотренном процессуальном порядке", - говорится в тексте заявления.