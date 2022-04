Об этом сообщил в Твиттере Офис ООН по координации гуманитарных вопросов в Украине.

"Я представляю свою семью в одном из этих домов, теперь разрушенных и черных. Я вижу, как мои внучки в панике убегают. Война ни в коем случае не может быть приемлемой в ХХІ веке", - сказал Гутерриш во время посещения Бородянки.

"I imagine my family in one of those homes, now destroyed and black. I see my granddaughters running away in panic. There is no way the war can be acceptable in the 21st century," @antonioguterres said on his visit to the earlier hard-hit #Borodianka near #Ukraine's capital. pic.twitter.com/olI4WtgroJ