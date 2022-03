Об этом пишет посол Украины в Австрии Александр Щерба в Twitter.

Женщина вбежала в кадр и стала за спиной ведущей Екатерины Андреевой, которая продолжала вести выпуск новостей. На плакате женщины были написаны слова "No war", "Остановите войну", "Не верьте пропаганде", "Здесь вам врут". Женщина, державшая плакат, кричала "Нет войне!".

Через несколько секунд в эфир пустили сюжет.

Apparently, some brave girl has just interrupted Russian propaganda TV with simple words “Stop the war!” For 3 seconds they broadcast truth.#NoToWar #нетвойне #StandWithUkraine #FreeIvanFedorov #PutinIsaWarCriminal #РоссияСмотри pic.twitter.com/9ek280jEKQ