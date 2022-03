Об этом Уоллес сказал в среду британским парламентариям, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

"Жизненно важно... чтобы Украина сохранила свою способность летать и подавлять российскую воздушную атаку", - сказал Уоллес законодателям.

"В ответ на запросы Украины правительство приняло решение рассмотреть вопрос о безвозмездной передаче высокоскоростных переносных зенитно-ракетных комплексов STARStreak. Мы считаем, что эта система останется в рамках определения оборонного оружия, но позволит украинским силам лучше защищать свое небо", - сказал Воллес.

NEW - #UK’s @BWallaceMP announces that Star Streak anti-aircraft systems will soon be provided to #Ukraine️. pic.twitter.com/lVROG2zhNt