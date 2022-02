Министерство иностранных дел России заявило о том, что западные СМИ "распространяли откровенную дезинформацию, занимались манипуляциями" относительно вероятного вторжения РФ в Украину. Об этом говорится в сообщении МИДа РФ, передают Українські Новини.

Так, в МИДе РФ заявили о проработанной масштабной медийной кампании западных СМИ, целью которой является убеждение мировой общественности в подготавливании РФ вторжения на территорию Украины.

"СМИ вопреки стандартам честной журналистики распространяли откровенную дезинформацию, занимались манипуляциями с тем, чтобы внедрить в общественное мнение тезис об агрессивных намерениях Москвы … По сути западные медиа обслуживали политический заказ своих правительств, скоординировано тиражируя недостоверную информацию, участвуя в полномасштабной информационной войне", – говорится в сообщении.

Также МИД РФ опубликовал "некоторые из наиболее ярких "фейковых" публикаций в западных СМИ".

В российском ведомстве заявили, что "они – доказательство того, что против Москвы ведется скоординированная информационная атака, нацеленная на подрыв и дискредитацию справедливых требований России относительно обеспечения гарантий безопасности, а также оправдание западных геополитических устремлений и военного освоения территории Украины".

Как сообщали Українські Новини, Блинкен заявил, что Россия может вторгнуться в Украину в любой момент до окончания Олимпиады.

3 февраля американские издания The New York Times и The Washington Post со ссылкой на высокопоставленных источников в правительстве США сообщили, что США получили разведданные о плане России сфабриковать видео о вторжении украинских военных на территорию Российской Федерации или Донбасс как предлог вторжения в Украину.

9 февраля западные СМИ сообщили, что Государственный департамент США разрабатывает план переноса американского посольства в случае вторжения России. Дипломатическое учреждение планируется перевезти в один из западных городов Украины.