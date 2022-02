Об этом он сообщил в своем микроблоге Twitter в субботу вечером, передают Українськi Новини.

"В Киев прибыла 8-я птица! Вес сегодняшнего груза с боеприпасами для наших Вооруженных сил составляет 86 тонн! С 22 января наши партнеры из США отправили в Украину более 650 тонн оборонных боеприпасов! Продолжение следует", - написал он.

The 8th bird has arrived in Kyiv! The weight of today's cargo with ammunition for our @ArmedForcesUkr is 86 tons! Since January 22, our partners from #USA have sent more than 650 tons of defense ammunition to Ukraine! To be continued 🇺🇦🤝🇺🇸 @SecDef @DeptofDefense @WhiteHouse pic.twitter.com/BvVOzQTdrx