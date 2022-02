Публикация агентства Bloomberg о вторжении России в Украину не является провокацией, но демонстрирует опасную напряженность, спровоцированную ежедневными агрессивными заявлениями Запада, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает "ТАСС" сегодня, 5 февраля.

Песков сообщил, что назвать публикацию провокацией было бы преувеличением, тем более что издание извинилось за ошибку, но она показывает опасность сложившейся ситуации.

"Но подобная ситуация демонстрирует, насколько опасна в целом подобная напряженность, которая царит и которая спровоцирована ежедневными агрессивными заявлениями, которые мы слышим из Вашингтона, из европейских столиц, из Лондона, потому что именно эти заявления, именно действия по стягиванию войск к нашим границам и так далее, именно действия по ежедневному, ежесуточному накачиванию Украины вооружениями - они ведут именно к такой напряженности, а во время такой напряженности любая искра чрезвычайно опасна", — подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

В агентстве пояснили, что случайно опубликовали заготовку о вторжении, которую подготовили на всякий случай, что является обычной практикой новостных изданий.

Как сообщали Українські Новини, 3 февраля американские издания "The New York Times" и "The Washington Post" опубликовали сообщения, что США получили разведданные о плане России сфабриковать видео о нападении украинских военных на территорию Российской Федерации или Донбасс как предлог вторжения в Украину.

4 февраля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона не удивилась публикации США о подготовке Россией фейка о нападении украинских войск на Донбасс.

В свою очередь, 31 января постоянный представитель России при Организации объединенных наций (ООН) Василий Небензя заявил, что Россия не имеет намерения вторгаться в Украину и обвинил США в безосновательном нагнетании ситуации.