США получили разведданные о плане России сфабриковать видео о нападении украинских военных на территорию Российской Федерации или Донбасс как предлог вторжения в Украину.

Об этом сообщают американские издания "The New York Times" и "The Washington Post", передают Українськi Новини.

"По словам высокопоставленных чиновников администрации и других лиц, проинформированных об этом материале, Соединенные Штаты получили разведданные о плане России сфабриковать предлог для вторжения в Украину с использованием фальшивого видео, основанного на недавних кампаниях по дезинформации", - говорится в сообщении "The New York Times". Подчеркнуто, что план, который Соединенные Штаты надеются сорвать, предав гласности, предусматривает организацию и съемку сфабрикованного нападения украинских военных либо на российскую территорию, либо на русскоговорящее население на востоке Украины.

Согласно сообщению, российские чиновники заявили, что намеревались использовать видео, чтобы обвинить Украину в геноциде против русскоговорящего народа. Чиновники не раскрывали никаких прямых доказательств российского плана или того, как они узнали об этом, говоря, что это поставит под угрозу их источники и методы. По словам должностных лиц, видеозапись должна была быть тщательно продумана, и в нее должны были быть включены графические изображения инсценированных последствий взрыва в виде трупов и разрушений.

Они сказали, что видео также включает в себя поддельную украинскую военную технику, дроны турецкого производства и актёров, играющих русскоговорящих скорбящих. Американские чиновники не сказали, кто именно в России планировал операцию, но высокопоставленный чиновник отметил, что российская разведка была "непосредственно вовлечена" в этот план. Представитель британского правительства заявил, что они провели собственный анализ разведданных и твердо уверены в том, что Россия планировала создать предлог, чтобы обвинить Украину в нападении.

Отмечено, что основные сведения разведки были рассекречены в надежде как сорвать заговор, так и убедить союзников в серьезности российского планирования. Должностные лица, опрошенные в связи с этой статьей, просили обеспечить анонимность для обсуждения рассекреченных сведений. В четверг директор национальной разведки Эврил Дэнника Хэйнс и другие высокопоставленные чиновники проинформировали членов Конгресса об этих материалах.

В материале издания "The Washington Post" говорится, что детали плана были рассекречены американской разведкой, и, как ожидается, они будут раскрыты администрацией Президента США Джо Байдена в четверг. Об этом сообщили изданию четыре человека, осведомленные в этом вопросе.

Корреспондент по вопросам национальной безопасности издания CNN Кайли Этвуд в своем микроблоге Twitter написала, что заместитель советника по национальной безопасности Джонатан Файнер подтвердил эти разведданные. Он сказал, что Россия рассматривает возможность организации "чрезвычайно тщательно продуманного" заговора, чтобы использовать его в качестве предлога для вторжения в Украину. В нем участвуют фальшивые тела убитых и актеры, играющие скорбящих.

Как сообщали Українськi Новини, 26 января Министерство иностранных дел после решения эвакуации отдельными странами, в частности США и Великобританией, части сотрудников посольств в Украине попросило партнеров воздерживаться от шагов, нагнетающих информационное поле.

Президент Владимир Зеленский заявил об активном выведении инвесторами денег из Украины после начала нагнетания в СМИ паники о возможном полномасштабном вторжении России.