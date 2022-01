В Киеве на Майдане Независимости прошла акция, на которой поблагодарили западных партнеров Украины за привезенное в Украину вооружение и другую помощь.

Об этом рассказали журналисты "Укринформа".

На акцию под названием #ThanksFriends собралось около 200 человек. Они держали плакаты с #ThanksFriends и флаги стран-друзей Украины: Великобритании, США, Польше, Эстонии, Литвы, Латвии, Канады, Чехии и Турции. Эти страны на фоне продолжающейся агрессии России помогли с вооружением. Также участники акции принесли с собой плакаты, на которых на разных языках было написано слово "спасибо".

Кроме того, участники акции критиковали Президента Украины Владимира Зеленского за "неприемлемые высказывания" относительно западных партнеров.

Британская дипломатка Мелінда Сіммонс в своем микроблоге в Twitter написала, что тронута акцией на Майдане.

"Я глубоко тронута, когда украинцы выходят на улицы, чтобы поблагодарить партнеров. Мы тоже благодарны вам. Ваша решительность отстаивать Украину — это вдохновение для всех нас", — написала она.

I’m deeply moved to see Ukrainians take to the streets to thank partners. We thank you too. Your determination to stand up for #Ukraine is an inspiration to us all #ThanksFriends pic.twitter.com/Kyk832W7zS — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) January 30, 2022

The UK national anthem plays at this #thanksfriends demonstration in Independence Square.

It’s a thank you for military help from Western allies.



Despite paying for a field hospital, offering to treat wounded soldiers and sending 5,000 helmets, no German flag. pic.twitter.com/uUjoS9sDZV — James Waterhouse (@JamWaterhouse) January 30, 2022

«#ThanksFriends». У Києві влаштували акцію подяки союзникам України – фотогалерея https://t.co/icaUbHCUpx — КрымУкр (@UkrainianCrimea) January 30, 2022

1/2 #ThanksFriends

I'm very happy that we have such great friends. These countries 🇬🇧🇺🇲🇱🇻🇪🇪🇱🇹🇵🇱🇨🇿🇨🇦🇯🇵🇪🇺 help us not with empty words, not just with bla bla bla, but with defensive weapons!

I'm really thankful for this essential help.

This is very important for us. pic.twitter.com/Hx2d3gL4W7 — Богдан Паламарчук (@_iBodik_) January 30, 2022

Как сообщали Українськi Новини, американское издание CNN со ссылкой на одного из чиновников сообщало, что США непонятно, зачем Украине просить больше оружия, если она заявляет, что угроза со стороны России не изменилась.

26 января в Украину прибыла уже третья партия военной помощи США. Было доставлено 300 ракетных комплексов Javelin.

Тем временем, Германия не изменила свою позицию о нецелесообразности предоставления Украине оружия, несмотря на смену правительства.

26 января Германия решила отправить украинским военным пять тысяч защитных касок в качестве военной помощи.