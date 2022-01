Об этом сообщает телерадиокомпания NOS.

Сейчас в Нидерландах действуют строгие коронавирусные ограничения, тем не менее, в городе Рейсвейк накануне Нового года началась масштабная рейв-вечеринка. Её устроили на территории заброшенного завода по производству кирпича.

Судя по номерам автомобилей, припаркованных там, на вечеринку приехали гости из Бельгии, Франции и Польши. Участники вечеринки говорят, что узнали о мероприятии из социальных сетей. Тем не менее, местные власти утверждают, что это незаконная вечеринка, которая не должна была проходить из-за коронавирусного кризиса.

На место прибыли десять автомобилей с полицейскими, пытавшимися убедить людей разойтись. Но только под утро копы смогли уговорить организаторов мероприятия выключить музыку. После этого часть гостей разъехались, а полиция задержала несколько человек.

Правоохранители изъяли 12 транспортных средств, а также генераторные установки и звуковое оборудование.

NETHERLANDS 🇳🇱

Police descend on massive party over Covid-19 rules



Several people have been arrested at an international rave in an abandoned Dutch factory with police playing party poopers pic.twitter.com/iVEOTDn48L