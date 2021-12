"Украинская биржа" допустила к торгам акции восьми всемирно известных американских компаний.

Об этом говорится в сообщении биржи, передают Українські Новини.

С 17 декабря будут включены в биржевой список внелистинговые ценные бумаги следующих эмитентов:

- PepsiCo (ЕГРПОУ 09198463);

- Pfizer Inc. (383418);

- Qualcomm Incorporated (2271160);

- The Procter and Gamble Company (20677);

- The Walt Disney Company (6931540);

- Starbucks Corporation (600611109);

- United Parcel Service, Inc. (3070406);

- Walmart Inc (732109).

Как сообщали Українські Новини, 4 ноября Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку дала старт обращению на украинском регулируемом и нерегулируемом рынке следующим компаниям: Nike, Inc.; Mеrck & Co., Inc.; Paypal Holdings, Inc.; Nvidia Corporation; Pepsico, Inc.; Pfizer Inc.; Qualcomm Incorporeted; The Pocter & Gamble Company; The Walt Disney Company; Starbucks Corporation; United Parcel Service; Walmart Inc.

Также ранее НКЦБФР допустила к обращению акции Alphabet Inc.; Amazon.com, Inc.; CATERPILLAR Inc. и Bank of Ameriса Сorporation.