Впечатляющий снимок показали в Twitter-аккаунте обсерватории "Чандра".

Туманность "Муравей" находится в созвездии "Наугольник". Эта туманность также известна как Mz 3.

У туманности очень впечатляющие размеры: ее длина составляет около 2 световых года, а это почти 19 триллионов километров. "Муравей" постоянно растет, расширяясь каждую секунду на 50 километров.

Ученые точно еще не знают, как появляются биполярные туманности. У них есть два четко выраженных симметричных участка, похожих на два центра.

