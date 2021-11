Недавно созданная Пекинская фондовая биржа (ПФБ) начала торги в понедельник утром, и на ней дебютировала первая партия из 81 компании. Об этом отмечается в заявлении Информационного агентства Синьхуа.

В список этой партии входят 10 компаний, чьи заявки на проведение IPO были одобрены недавно, и 71 компания селективного уровня, переведенная из биржи, основанной на системе NEEQ (China's National Equities Exchange and Quotations), известной также как "третья новая площадка" ("new third board").

По состоянию на 10:20 утра понедельника торги акций всех названных 10 компаний дважды временно приостанавливались, так как их цена подскочила более чем на 60%. Эти акции продолжили расти после возобновления торгов, причем в какой-то момент самая высокая отметка их роста составила более 500%.

Фондовая биржа не ограничивает изменение цен акций этих новых листинговых компаний в первый торговый день, но торги будут приостановлены на 10 минут, когда цены на акции колеблются более чем на 30%. и более чем на 60%.

Запуск Пекинской фондовой биржи произошел всего через два месяца после того, как Китай объявил о плане создания новой фондовой биржи, и этот шаг широко приветствуется рынком, поскольку он направлен на решение давней проблемы финансирования для малых и средних предприятий (МСП).

Председатель Китайского комитета по контролю над ценными бумагами И Хуэймань назвал запуск ПФБ как "еще одно важное знаковое событие в реформировании и развитии рынка капитала Китая".

"Это также имеет жизненно важное значение для совершенствования многоуровневого рынка капитала, ускорения оптимизации финансовой поддержки МСП, а также для содействия развитию на основе инноваций, экономической трансформации и модернизации", – сказал он на церемонии открытия ПФБ.

2 сентября глава КНР Си Цзиньпин в своем видеообращении в ходе Китайской международной ярмарки торговли услугами 2021 года анонсировал планы открытия в Пекине новой фондовой биржи. Пекинское управление по контролю за рынком зарегистрировало биржу 3 сентября.

Эта площадка стала третьей в материковом Китае после открытия в 1990 году Шанхайской и Шэньчжэньской бирж. Еще одна китайская фондовая биржа функционирует в Гонконге.