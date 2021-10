Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко завладел четвертью акций Одесской киностудии через британскую компанию Cinema Love LTD в 2016 году, но продал акции из-за конфликта интересов в 2020 году.

Об этом свидетельствует расследование издания "Слідство.інфо", передают Українськi Новини.

"11 октября 2016 года генеральный продюсер телеканала "1+1" Александр Ткаченко в качестве подарка получил права на британскую компанию-"оболочку" Big Boom LTD. Уже через неделю компания Big Boom LTD сменила название на Cinema Love LTD и приобрела Фонд развития киноискусства в Punta Crescent Limited, компании Татьяны Таруты, дочери бизнесмена Сергея Таруты. Таким образом, Ткаченко получил четверть акций Одесской киностудии", - отмечается в расследовании.

Указано, что представлять свои интересы в Фонде развития киноискусства Ткаченко поручил Вячеславу Миенко, который тогда был заместителем гендиректора телеканала "1+1" по правовым вопросам.

Также в расследовании отмечается, что Миенко входил в наблюдательный совет Одесской киностудии, а партнер и директор его компании Smart Solutions (эстонская компания Миенко) Анна Савченко стала членом ревизионной комиссии той же Одесской киностудии.

Сообщается, что в 2017 году директором Одесской киностудии назначили Андрея Осипова, который с 2016 года занимал должность исполнительного директора Smart Solutions, а в 2018 году партнером Ткаченко по Одесской киностудии стал застройщик Андрей Ваврыш.

По словам Ткаченко, именно из-за конфликта интересов через пять дней после своего назначения министром, 9 июня 2020 года, он продал свою долю Одесской киностудии банкиру Александру Морозову.

Однако в своей декларации о доходах министр культуры не указал прибыли от продажи своей доли Одесской киностудии.

"В течение 2020-го (Ткаченко) не получал доход от продажи акций британской компании Cinema Love", - сообщило Национальное агентство по предупреждению коррупции в ответ на запрос "Слідство.інфо".

Как сообщали Українськi Новини, в июне 2020 года Ткаченко заявил о продаже его акций частного акционерного общества "Одесская киностудия".

Ранее документы Pandora Papers частично подтверди, что фирмы Зеленского получали деньги от Коломойского

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости