Трансляцию посадки можно было смотреть на YouTube.

В SpaceX подтвердили успешное приводнение корабля.

В экипаж Inspiration4 вошел бизнесмен, инициатор и спонсор все миссии Джаред Айзекмана, пилот Сиан Проктор, бортовой врач Хейли Арсено и бортинженер Крис Семброски. Сколько заплатили за полет в космос – не раскрывается.

После приземления капсулу с астронавтами поднял на борт спасательный корабль GO Searcher. Все члены SpaceX извлечены из него.

Crew of @Inspiration4x - first all-civilian human spaceflight to orbit - returns to Earth pic.twitter.com/pnjkDjnkAw