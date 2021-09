На календаре сентябрь сменил август. И если многие с грустью переживают уход лета, то киноманы или просто любители сходить в кинотеатр радуются, ведь в новом месяце украинцев ожидает выход более 30 кинолент. Українські Новини рассказывают о лучших кинопремьерах месяца.

Традиционно, премьеры киноновинок происходят еженедельно по четвергам. Поэтому для удобства читателей, перечень ожидаемых кинолент будет разбит на четыре группы.

2 сентября:

Шан-Чи и легенда десяти колец (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)

Фильм является частью Четвертой фазы Кинематографической вселенной Marvel. Съемки фильма начались еще в феврале 2020 года, однако спустя несколько месяцев их приостановили из-за пандемии коронавируса.

Сюжет фильма расскажет о приключениях китайского мастера боевых искусств Шан-Чи, которому придется противостоять злодею "Мандарину" и подконтрольной ему террористической организации "Десять колец".

Страна: США, Австралия

Жанры: боевик, приключения, фантастика, фэнтези

Режиссер: Дестин Креттон

Длительность: 2 ч 12 м

Бегущая в лабиринте 18+ (Meander)

Картина расскажет о девушке, которая после дорожной аварии приходит в себя в огромном лабиринте. Она встречает других незнакомцев и вместе они вынуждены принять участие в смертельной игре — каждые 7 минут секции лабиринта закрываются, и те, кто не успел убежать, остаются там навсегда.

Единственный шанс спастись — двигаться вперед и ни в коем случае не останавливаться.

Страна: Франция

Жанры: драма, ужасы, фантастика

Режиссер: Матье Тури

Длительность: 1 ч 27 м

Адский Ад (Bloody Hell)

Сюжет фильма покажет историю бывшего военного Рэкса. В один прекрасный день он зашел в банк, однако после этого в него сразу же вторгаются грабители. Главный герой отнимает у них оружиие и расстреливает преступников, однако в ходе перестрелки он случайно убивает работницу банка.

Спустя 8 лет он выходит из тюрьмы, но многие всё ещё считают его злодеем. Тогда Рекс переезжает в Финляндию, но оказывается в лапах ещё более чокнутой семейки.

Страна: США, Австралия

Жанры: ужасы, комедия, детектив

Режиссер: Алистер Грирсон

Длительность: 1 ч 33 м

Злое 18+ (Malignant)

В центре сюжета человек, который столкнулся с онкологическим заболеванием. Но жизнь преподносит ему еще один "сюрприз" — вместе с раковой опухолью он получает сверхъестественные способности. Именно так начинается его погружение в кошмар.

Страна: США

Жанры: триллер, ужасы

Режиссер: Джеймс Ван

Длительность: 1 ч 51 м

Коати. Сердце джунглей (Koati)

Три невероятных героя отправляются в приключение, чтобы помешать злобной змее Заине уничтожить их родину в тропических лесах. По дороге они поймут, что героем может стать каждый, а не только тот, кто родился с сильными мышцами и прочными когтями.

Страна: Мексика

Жанры: семейное кино, приключения

Режиссер: Родриго Перес-Кастро

Длительность: 2 ч

9 сентября:

Чужая земля (The Colony)

Далекое будущее... Группа астронавтов возвращается на покинутую Землю с ранее колонизированной планеты Кеплер-209. Их миссия узнать, сохранилась ли на планете жизнь после апокалипсиса. В результате аварии выживает лишь одна девушка. На умирающей планете она враждующих за ресурсы людей, живущих на затопленной поверхности. Именно на ее плечи ложится бремя применения решения, от которого зависит судьба оставшихся выживших.

Страна: Германия, Швейцария

Женры: триллер, фантастика

Режиссер: Тим Фельбаум

Длительность: 1 ч 44 м

Мафия: Смертельная игра (The Birthday Cake)

Джованни приглашен на ужин к дяде Анджело, боссу Бруклинской мафии. Вся "семья" ежегодно собирается в этот день, чтобы почтить память отца Джованни, убитого 10 лет назад. Но в этот раз Джо начинает подозревать, что он вовлечен в смертельную игру на выживание, которую затеяли кланы мафиози.

Страна: США

Жанры: триллер, криминал

Режиссер: Джимми Джаннопулос

Длительность: 1 ч 33 м

Вокруг Света за 80 дней (Around the World)

Мудрый Паспарту всегда мечтал о путешествиях, и тут на его пути встречается безрассудный Филеас, вместе с которым они провернут самую безумную авантюру. А именно обогнут земной шар за 80 дней. Это кажется практически невозможным, но в то же время полным удивительных встреч и приключений.

Страна: Франция, Бельгия

Жанры: анимация, приключения, семейный фильм

Режиссер: Самуэль Турно

Длительность: 1 ч 22 м

Стилвотер (Stillwater)

Нефтяник Билл Бейкер отправляется во Францию. Он хочет защитить дочь и вытащить ее из тюрьмы, однако незнание языка и особенности местных законов сбивают его с толку. Не воспринимают чужака и люди на улицах, которые могли бы помочь установить правду. Единственный человек, который его понимает — Вирджини, неразлучная со своей 8-летней дочерью.

Страна: США

Жанры: криминал, драма, триллер

Режиссер: Том МакКарти

Длительность: 2 ч

16 сентября:

Гунда (Gunda)

Мы делим нашу планету с миллиардами других животных. Через встречи со свиноматкой Гундой, двумя коровами и курицей мы можем задуматься о врожденной ценности жизни и тайне всего животного сознания, в том числе и нашего собственного.

Страна: США, Норвегия

Жанры: фильмы о животных, документальный

Режиссер: Виктор Косаковский

Длительность: 1 ч 33 м

Холодный расчет (The Card Counter)

К бывшему военному, а ныне искусному игроку в карты, Уильяму Теллу, обращается давний знакомый Сирк. В своих действиях он руководствуется только жаждой мести. Он стремится причинить ущерб майору Джону Гордо, древнему общему знакомому. Сирк слеп в своем желании, и Телл пытается утихомирить его порывы. Однако, полностью избежать участия в том, что задумал парень, не получится.

Страна: США

Жанры: триллер, боевик, драма

Режиссер: Пол Шредер

Длительность: 1 ч 49 м

23 сентября

Мама: возвращение из тьмы (The Unlit)

После смерти матери Клэр возвращается в свой родной город и обнаруживает его во власти страха. Здесь происходят необъяснимые мистические события и жители бегут из него. Клэр решается вызвать дух своей умершей матери, чтобы разобраться со всем этим.

Страна: Австралия

Жанры: ужасы

Режиссер: Кейт Уитбред

Длительность: 1 ч 18 м

В западне (Till Death)

Главная героиня фильма оказывается прикованной наручниками к телу своего мертвого мужа, а тем временем за ее головой идут два наемных убийцы...

Страна: США

Жанры: триллер, ужасы

Режиссер: С.К. Дэйл

Длительность: 1 ч 28 м

Множественные святые Ньюарка (The Many Saints of Newark)

Фильм-приквел знаменитого сериала "Клан Сопрано" разворачивается в эпоху беспорядков в Ньюарке в июле 1967 года, когда яростное и кровавое столкновение афроамериканцев и итальянцев стало смертельным и распространилось на все группировки гангстеров города.

Страна: США

Жанры: драма, криминал, исторический фильм

Режиссер: Алан Тейлор

Длительность: 2 ч

Крик. Кровавое посвящение (Initiation)

Когда в Университете Уайтона убивают звездного атлета, общественность тут же узнаёт неожиданные подробности из жизни студентов, а также их секретные способы коммуникации. Одним из них является комментарий, содержащий лишь один знак — восклицательный. И он является совершенно не тем, чем кажется.

Страна: США

Жанры: детектив, ужасы, триллер

Режиссер: Джон Берардо

Длительность: 1 ч 36 м

30 сентября:

007: Не время умирать (No Time to Die)

Агент 007 Джеймс Бонд заслужил на отдых от оперативной службы суперагента. К сожалению, его спокойствие было прервано — старый друг из ЦРУ Феликс Лейтер приехал на Ямайку, чтобы попросить Бонда об услуге. Нужно спасти похищенного ученого — звучит весьма просто для суперагента, но всё оказалось гораздо сложнее, чем казалось на первый взгляд...

Страна: США, Великобритания

Жанры: боевик, приключения, триллер

Режиссер: Кэри Фукунага

Длительность: 2 ч 43 м

Последняя из нас (Gaia)

Смотрительница дикого леса внезапно обнаруживает двух отшельников, которые ведут себя будто, живут в постапокалиптическом мире. Поначалу героиня думает, что это лишь собственная философия мальчика и его отца, которые заботятся о природе, но ночью на них нападают монстры, и ситуация меняет свой оборот.

Страна: Южно-Африканская Республика

Жанры: драма, фэнтези, ужасы

Режиссер: Яко Баувер

Длительность: 1 ч 33 м

Режим героя (Hero Mode)

Крупная компания, занимающаяся разработками компьютерных игр, сталкивается с проблемой. Их новое творение не проходит все этапы проверок, поскольку в нем оказывается огромное количество багов. А масштабная презентация должна состояться уже через месяц. Кейт очень огорчена подобным положением дел, поскольку на кону стоит не только репутация компании, но и ее рабочее место. Она решает приобщить к делу своего сына. Трой является обыкновенным подростком, переживающим непростой период взросления. Но он уже не раз демонстрировал свой талант. Сможет ли парень решить проблему, с которой не справилась целая группа взрослых профессионалов...

Страна: США

Жанры: комедия, семейное кино

Режиссер: А. Дж. Теслер

Длительность: 1 ч 28 м

Война Фараона (Hamlet Pheroun)

Главарь наемников по прозвищу Фараон собирает старых боевых товарищей, чтобы вместе освободить своего сына, которого удерживает в плену банда головорезов.

Страна: Египет

Жанры: боевик, приключения, триллер

Режиссер: Рауф Абдель Азаз

Длительность: 1 ч 50 м

Мулан: Новая легенда (Kung Fu Mulan)

Очередной взгляд на известную китайскую легенду о воительнице Мулан. Девушка отправляется на войну под видом мужчины вместо своего отца. Она становится самым ловким бойцом армии, и тогда перед ней открывается большая возможность — отправиться на миссию, которая сделает её истинной героиней.

Страна: Китай

Жанры: анимация, семейное кино

Режиссер: Лео Ляо

Длительность: 1 ч 49 м

