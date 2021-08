После стремительного наступления талибов и бегства президента Афганистана американские военные организовали срочную эвакуацию своихз ограждан из страны. Вместе с людьми на борту самолета были и служебные собаки, для каждой из которых выделили отдельное кресло.

"Поздно вечером в воскресенье Госдепартамент объявил, что весь персонал был эвакуирован из посольства США в Кабуле и находится в аэропорту. Мы можем подтвердить, что безопасная эвакуация всего персонала посольства теперь завершена. Весь персонал посольства находится на территории международного аэропорта имени Хамида Карзая, периметр которого охраняется американскими военными", — говорится в заявлении представителя Госдепартамента Неда Прайса.

Эвакуацию планировали провести за 72 часа, но из-за взятия талибами Кабула американцы решили сразу же вывезти своих граждан.

U.S. military dogs in Kabul evacuated from the city’s airport among other officials as Taliban takes control of Afghanistan. https://t.co/ggx5Xgk0lG pic.twitter.com/Q371CU38of