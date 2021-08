Об этом сообщает издание The Jerusalem Post.

Из-за опасности быстрого распространения пламени, сотрудники полиции начали эвакуацию жителей Шореша и туристов, находящихся в этом районе. Кроме того, власти приняли решение эвакуировать несколько тысяч девушек из расположенных рядом летних лагерей.

Сообщается, что из-за пожара полиция на несколько часов перекрывала автомагистраль № 1, которая соединяет Иерусалим и Тель-Авив. Сейчас движение по ней возобновили, однако представители полиции просят водителей избегать ее.

Кроме того, накануне пожарно-спасательные службы Израиля опубликовали заявление, что огонь приближается к автозаправочной станции, однако чуть позже спасателям все же удалось локализовать распространения в этом месте.

