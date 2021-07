Сотни протестующих несли плакаты с требованием отменить Олимпийские игры и обвинениями в адрес Международного Олимпийского комитета. В частности, митингующие обвинили МОК в жадности из-за нежелания направить средства на борьбу с коронавирусом вместо зрелищных соревнований. Олимпийцев назвали они эгоистами.

""МОК жаден, как дьявол", "Олимпийцы эгоистичны, как дети", "Олимпийские игры в Токио - позор всего мира", "Отказаться от Олимпийских игр"", — гласят надписи на плакатах.

Olympic protesters have shut down one of the busiest roads in Tokyo, in Harajuku. Police are clearing the road for them and yelling into megaphones asking passersby to make way for protesters pic.twitter.com/xkSVNY7Cdj