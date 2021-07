В то время, как ученые определили максимально возможную продолжительность жизни человека, новый онлайн-калькулятор способен просто и быстро предсказать, сколько пожилым людям осталось жить. Также он позволит рассчитать, в какой помощи они нуждаются.

Как пишет Naked Science, большинство пожилых людей в странах с высоким уровнем дохода умирают в основном от рака, болезней сердца и инсульта. Другие ведущие причины смерти, такие как деменция и хронические заболевания нижних дыхательных путей, сами по себе тоже имеют признаки и симптомы, общие для стариков, и приводят к ухудшению физических и когнитивных функций, а также повышенной потребности в помощи.

Но, несмотря на зачастую предсказуемый характер летальных исходов, многим жителям развитых государств не оказывают качественной поддержки на дому. А для тех, кто получает паллиативную помощь в конце жизни, она бывает слишком запоздалой.

Изменить ситуацию в лучшую сторону предложили авторы новой работы — сотрудники Исследовательского института Брюера, Университета Оттавы и Университета Макмастера (Канада), создавшие модель для прогнозирования риска смертности пожилых. Подробности опубликованы в журнале CMAJ.

"Калькулятор смерти" под названием RESPECT (The Risk Evaluation for Support: Predictions for Elder-Life in the Community Tool) разработали на основе данных более чем 491 тысячи людей старше 50 лет, которые получали уход на дому с 2007 по 2013 год. Он подразумевает заполнение анкеты из 15 вопросов и доступен по ссылке. Средний возраст респондентов составлял 79,7 года, 65 процентов были женщинами.

"Используя производную когорту, в которую вошли взрослые, проживающие в Онтарио, мы создали модель риска смертности. Первичным результатом была летальность через шесть месяцев после оценки. При помощи регрессии пропорциональных рисков с надежными стандартными ошибками удалось учитывать кластеризации по отдельности. Затем мы проверили наш алгоритм для второй когорты участников исследования, которым оказывали помощь на дому с 1 января по 31 декабря 2013 года. Чтобы оценить риск смерти через полгода, а также для калибровки инструмента, мы использовали кривые выживаемости Каплана — Мейера (по оси ординат откладывают вероятность наступления событий, а по оси абсцисс — время. — Прим. ред.)", — рассказали ученые. В итоге для первой когорты удалось предсказать 122 823 смертельных исхода в течение шести месяцев, для второй — 20 015. Лишь 1,3 процента, как оказалось, оставалось прожить менее шести месяцев.

Судя по опроснику RESPECT, чаще всего участники исследования страдали гипертонией (60,8 процента), ишемической болезнью сердца (26,8 процента) и болезнью Альцгеймера либо другими видами деменции (23,5 процента). Более 78 процентов людей заявили, что им требуется помощь при выполнении обычных дел по дому, таких как приготовление еды и использование телефона. В то же время 55 процентов посчитали, что могут самостоятельно пользоваться туалетом или душем либо принимать пищу.

"По мере того, как человек приближается к смерти, баланс смещается от лечебной помощи как основной цели к уходу, который повышает качество оставшейся жизни человека. Наш "калькулятор" позволяет семьям и их близким планировать: например, когда взять отгул с работы, чтобы побыть с родителями, или решить, когда поехать в последний отпуск вместе", — объяснили авторы разработки.

Однако специалист по биоэтике из Университета Торонто Керри Боуман заявил, что внедрение такого моделирования в систему здравоохранения может стать "этическим минным полем". По его словам, хотя у RESPECT есть некоторые преимущества, такие как предварительное планирование ухода, остается много вопросов: например, как подобные прогнозы скажутся на состоянии самого человека и способен ли он давать согласие на получение этой информации.

"Использование подобного инструмента без должной осмотрительности и тщательного анализа — не самый разумный поступок. Еще до пандемии, и особенно во время нее, мы узнали, что существуют огромные предубеждения в области здравоохранения, в вопросах доступа и распределения помощи людям уязвимым, которые относятся к национальным меньшинствам или происходят из низших социально-экономических классов. <…> По моему мнению, это ставит телегу перед лошадью", — подытожил он.

