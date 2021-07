"То, что мы, китайские коммунисты, делаем – это улучшение жизни китайского народа, возрождение китайской нации, содействие миру и развитию человечества". Так, обращаясь к более 600 представителям политических партий из свыше 120 стран мира на диалоге высокого уровня в 2017 году, генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Китая /ЦК КПК/, председатель КНР Си Цзиньпин изложил историческую миссию крупнейшей в мире политической партии. Об этом говорится в специальном репортаже Информационного агентства Синьхуа.

Сохраняя приверженность изначальному стремлению партии, Си Цзиньпин ведет КПК не только к превращению Китая в современную социалистическую державу, но и к строительству лучшего будущего для всего мира.

Всеобщее развитие

В среду, за день до официального празднования столетия КПК, Китай по итогам 70-летних усилий в борьбе с малярией был официально объявлен ВОЗ свободным от этого заболевания, что ознаменовало последнее из многочисленных достижений Китая под руководством КПК.

В феврале Си Цзиньпин объявил, что Китай, население которого превышает 1,4 млрд человек, одержал полную победу над абсолютной бедностью, что было признано международным сообществом чудом в истории борьбы человечества с бедностью.

Стремясь повысить благосостояние собственного народа, КПК также стремится содействовать всеобщему мировому развитию. В своем новогоднем обращении в 2017 году Си Цзиньпин заявил, что китайский народ "надеется на лучшую жизнь как для народов других стран, так и для себя", и возглавил Китай в воплощении этой надежды.

На протяжении последних десятилетий Китай протягивал руку помощи другим странам, особенно развивающимся. Еще в 2000 году Си Цзиньпин, занимавший в то время пост губернатора провинции Фуцзянь на юго-востоке Китая, помог запустить пилотный проект "Цзюньцао" /"Грибная трава"/, направленный на улучшение условий жизни населения Папуа-Новой Гвинеи.

"Цзюньцао", известная как "волшебная трава", была разработана китайскими учеными и является экономичным и экологически чистым заменителем древесины, который можно использовать в качестве грибного субстрата.

18 лет спустя, во время государственного визита Си Цзиньпина в Папуа-Новую Гвинею, стороны достигли договоренности по еще одному проекту помощи с использованием данной технологии. Ожидается, что к 2023 году программа помощи позволит вывести из нищеты 30 тыс. местных жителей.

Сегодня проект "Цзюньцао" укоренился в более чем 100 государствах, помогая бороться с бедностью в развивающихся странах Африки, Азии и Южно-Тихоокеанского региона.

Residents display their certificates of training courses on Juncao and upland rice cultivation technology in the Eastern Highlands Province of Papua New Guinea, Dec. 17, 2020. (Xinhua)

Вместе с тем, высококлассные международные выставки, в частности Китайская ярмарка импортных и экспортных товаров, Китайское международное импортное ЭКСПО /СIIЕ/ и Китайская международная выставка потребительских товаров /CICPE/, неоднократно демонстрировали приверженность КНР более широкому открытию и взаимной выгоде.

People walk into the venue of the first China International Consumer Products Expo in Haikou, south China's Hainan Province, May 7, 2021. (Xinhua/Ding Hongfa)

"Развитие Китая неотделимо от мира, а процветание мира невозможно без Китая", – заявил Си Цзиньпин на 20-м заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

Сила для мира

Посетив осенью 2015 года штаб-квартиру ООН, Си Цзиньпин привез в подарок по случаю 70-летия образования всемирной организации "Цзунь мира" – ритуальный предмет из бронзы, украшенный традиционными китайскими узорами. Этот подарок продемонстрировал веру и стремление китайского народа к миру, развитию, сотрудничеству и беспроигрышным результатам, которые также являются ценностями ООН, пояснил Си Цзиньпин.

"Китайский лев проснулся, но это мирный, дружелюбный и цивилизованный лев", – сообщил Си Цзиньпин в 2014 году на встрече, посвященной 50-летию установления дипломатических отношений между Китаем и Францией, подчеркнув, что китайская мечта – это стремление к миру, поиску счастья и вкладу в общее благо всего мира.

В настоящее время Китай является вторым крупнейшим донором в бюджет миротворческих операций ООН и занимает первое место среди постоянных членов Совета Безопасности по количеству направляемых миротворцев.

"Все страны, большие или малые, сильные или слабые, богатые или бедные, должны внести свою долю в поддержание и укрепление мира", – сказал Си Цзиньпин в апреле 2013 года на церемонии открытия ежегодного совещания Боаоского азиатского форума /БАФ/.

На фоне беспрецедентных международный изменений Си Цзиньпин превратил Китай в убежденного поборника подлинного мультилатерализма, защищающего международный порядок от унилатерализма, буллинга и других вызовов.

Для стран мира нет лучшего выбора, чем укрепление многостороннего сотрудничества перед лицом чередующихся глобальных вызовов, сказал Си Цзиньпин генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу в кулуарах саммита "Большой двадцатки", состоявшегося в Буэнос-Айресе в ноябре 2018 года.

Общее будущее человечества

В настоящее время человечество переживает эпоху масштабного развития, глубоких трансформаций и перемен, которая также является эпохой многочисленных вызовов и растущих рисков, отметил Си Цзиньпин в своем выступлении в 2017 году в отделении ООН в Женеве.

Отвечая на фундаментальные вопросы о том, что произошло с миром и как на это реагировать, Си Цзиньпин выступил с предложением Китая – построить сообщество с единой судьбой для всего человечества. Эта концепция была включена в Устав КПК и стала определяющей во взаимодействии Китая с остальным миром.

Перед лицом беспрецедентной угрозы коронавируса нового типа /COVID-19/ Китай, являющийся крупнейшей в мире развивающейся страной, не только эффективно поставил эпидемию под контроль на своей территории, но и не пожалел усилий для помощи другим странам.

В 2020 году Си Цзиньпин пообещал, что китайские вакцины от COVID-19, когда они будут доступны, "станут глобальным общественным благом". Сейчас, несмотря на ограниченное предложение и огромный внутренний спрос, Китай уже предоставил международному сообществу более 450 млн доз вакцин от COVID-19 и продолжает содействовать обеспечению доступности и дешевизны вакцин во всем мире.

Staff members unload China's Sinopharm COVID-19 vaccine at Noi Bai International Airport in Hanoi, Vietnam, June 20, 2021. (Xinhua/Jiang Shengxiong)

Видение Си Цзиньпина о строительстве сообщества с единой судьбой для всего человечества предлагает не только новое решение глобальных проблем, но и новый взгляд на мировые цивилизации.

An Asian culture carnival is held during the Conference on Dialogue of Asian Civilizations at the National Stadium in Beijing, capital of China, May 15, 2019. (Xinhua/Shen Bohan)

В то время как на Западе действует риторика о столкновении цивилизаций и превосходстве одних цивилизаций над другими, по мнению Си Цзиньпина, развитие цивилизаций поддерживается обменом и взаимообучением.

"Страны могут иметь разногласия и даже сталкиваться с проблемами, – отметил Си Цзиньпин. – Однако мы не должны забывать, что мы все живем под одним небом, делим одну родную планету и принадлежим к одной и той же семье".

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости