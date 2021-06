22 июня 2021 состоялась официальная церемония встречи первого контейнерного поезда из южной провинции КНР Гуандун в Украину, а именно — в Одесскую область. Отныне предприниматели смогут получать товары из крупнейшего бизнес-центра Китая Гуанчжоу в два раза быстрее, чем это было раньше.

Об этом говорится в сообщении логистической кампании UNI-LAMAN GROUP, которая организовала проект в партнерстве с компанией DP World TIS Pivdennyi.

Поезд выехал 29 мая 2021 и прибыл в разгрузочный морской контейнерный терминал DP World TIS Pivdennyi 19 июня 2021, путь занял 22 дня.

Поезд следовал через Китай, Монголию, Россию, Украину, через таможенные посты "Эрлянь — Замин Ууд", "Наушки — Сухэ-Батор", "Валуйки — Тополи", "ст. Черноморская — ТИС". Всего было пройдено 8 408 километров.

Поезду предоставлен статус постоянного, это означает, что он будет курсировать по постоянному расписанию, которое внесено в расписание государственной железной дороги Китая, без задержек и ошибок. Сейчас этот статус, среди других поездов, следующих из Китая в Украину, является уникальным.

"Первый контейнерный поезд с Гуанчжоу — знаковое для нас событие. Наша вовлеченность в этот проект полностью соответствует современной глобальной рыночной стратегии DP World. Компания видит себя в будущем активным участником мультимодальной логистики, и занимается разработкой мультимодальных проектов по всему миру. Наш терминал выбран для встречи поезда из Китая не случайно и во многом — благодаря развитой железнодорожной инфраструктуре ТИС", — отметил генеральный директор контейнерного терминала DP World TIS Pivdennyi Игорь Жигора.

Подготовка к рейсу заняла более трех месяцев. Украинским оператором контейнерного поезда стала компания UNI-LAMAN GROUP, китайским оператором и партнерам — компания Guangdong GW Railway Operator Ltd., входящая в состав государственной корпорации Guangdong GW Holdings Group Co., Ltd. Локальными агентами в Китайской Народной Республике выступила компания CIMC-logistics. Прибытие и обработка поезда в Украине будет происходить на терминале DP World TIS Pivdennyi — современном контейнерном терминале страны с собственными развитыми железнодорожными мощностями.

"Каждый день в своей работе мы общаемся с предпринимателями Украины и помогаем им становиться еще лучше, предоставлять больший ассортимент товаров и развивать свой бизнес на родине. Этот поезд поможет предпринимателям получать товары из провинции Гуандун и других южных провинций в два раза быстрее, наряду с аналогичной доставкой морским путем. Уже сегодня мы видим большой спрос на этот маршрут, поэтому не хотим останавливаться на достигнутом и направим наши усилия на дальнейшее плодотворное сотрудничество с Китаем для расширения товарооборота между нашими странами. До конца года мы планируем увеличить количество этих поездов до десяти в месяц и сделать регулярные рейсы из других провинций КНР", — прокомментировал старт проекта председатель совета директоров UNI-LAMAN GROUP Геннадий Сорочинский.

Поезд перевез пятьдесят контейнеров генеральных грузов украинского оператора. Среди груза, который уже прибыл: мебель, электротехника и другие товары. В дальнейшем время в пути будет сокращено до 20 дней в среднем. Планируется отправление 50 контейнеров одним рейсом.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости