В Лондоне консультант королевы Великобритании Дженсис Робинсон продегустировала пул украинских вин (от компаний 46 Parallel, Beykush, Shabo), которые ей предоставила Коммуникативная медиагруппа Drinks+. Робинсон оценила их по 20-балльной шкале в диапазоне от "Выдающееся вино" (Distinguished) до "Превосходное" (Superior). Об этом сообщает Drinks+.

Издание сообщает, что эта дегустация – начало отсчета новой истории Украины, высокая ступень к вершине, о которой мечтает каждый винодел.

"Одна из самых топовых винных критиков мира, она имеет реноме наиболее строгого и взыскательного из них.

А высочайший профессионализм, бескомпромиссность в вопросе качества и чувство юмора заставляют многих опасаться ее зачастую острых комментариев, которые публикуются на JancisRobinson.com, Дженсис – журналист, талантливый писатель, винный обозреватель Financial Times, обладатель Order of the British Empire и особенно волнующей массы должности – консультанта Ее Величества Королевы Великобритании", – сообщает Drinks+.

На сайте Робинсон оценены 200 000 вин со всего мира.

В дегустации участвовали:

46 Parallel Grand Admiral Merlot 2016 и 46 Parallel Grand Admiral Brut Nature 2018;

Shabo Telti-Kuruk Grande Reserve 2017 и Iukuridze Family Wine Heritage Vaja Cabernet 2017;

Beykush Kara Kermen 2016 и Beykush Timorasso 2018.

"Самая скромная оценка, полученная украинскими винами – 15.5 баллов, – соответствует бронзовой медали престижного конкурса, а в переводе с языка госпожи Робинсон означает больше, чем "Отличное вино", приближающееся к "Выдающемуся" (16 баллов).

Ну, а преимущественное большинство получило определение от "Выдающегося" и выше, всего полбалла не добрав до статуса "Превосходное вино", – сообщает Drinks+.

В ближайшее время в Financial Times выйдет статья Робинсон о винах Восточной Европы. Возможно, среди них будут и украинские вина.

Как сообщали Українські Новини, французские виноделы разожгли костры свечей для спасения замерзших виноградников.

Также в северокитайской провинции Шаньси обнаружили фруктовое вино возрастом 3000 лет.