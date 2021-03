До 2025 г. Syngenta намерена инвестировать $2 млрд в развитие устойчивого хозяйствования и ежегодно представлять новые технологические решения.

Об этом в ходе Международного форума FFA-2021 (Forum for the Future of Agriculture) заявила директор по устойчивому развитию Syngenta и руководитель направления EAME по устойчивому развитию бизнеса Syngenta Петра Лаукс.

По ее словам, в рамках "Плана успешного роста" (The Good Growth Plan) компания берет на себя 4 новые амбициозные глобальные обязательства по сокращению углеродного следа и помощи фермерам в преодолении последствий экстремальных погодных условий, вызванных изменением климата.

"Мы инвестируем в будущее, внедряем цифровые решения, инновационные продукты и технологии, которые делают сельское хозяйство максимально эффективным и помогают построить постоянную модель хозяйствования", — добавила Петра Лаукс.

Участники FFA-2021 отметили, что для продуктивного ведения сельского хозяйства и восстановления мировой экономики аграрии должны работать сразу в нескольких направлениях: адаптация технологий к климатическим изменениям, восстановление биоразнообразия, уменьшение воздействия на окружающую среду и достижение углеродно-нейтрального хозяйствования.

По мнению генерального директора ИМК и президента ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Алекса Лисситсы, сельхозпроизводителям, независимо от размера, придется полностью пересмотреть свое видение роли сельского хозяйства в сохранении окружающей среды.

"Речь идет об эффективном использовании и сохранении влаги, полном пересмотре подходов к обработке почвы, взвешенном отношении к защите растений и внесении только качественных препаратов и т.п. Это инструменты сельского хозяйства в будущем", — говорит он.

"Такие шаги потребуют поддержки со стороны государства, ведь внедрение современных экологических стандартов вроде Green Deal и переход на углеродно-нейтральное сельское хозяйство — очень затратная часть, а также партнерских отношений с международными организациями и компаниями. Среди них — Syngenta", — добавил Алекс Лисситса.

В ходе FFA2021 Syngenta анонсировала разработку методологических шагов, как двигаться в будущее для устойчивого развития. Аграрии считают подобные программы необходимыми, чтобы становиться более успешными и устойчивыми. Они обращают особое внимание на то, что в ближайшем будущем процессы выращивания сельхозкультур будут более наукоемкими и взвешенными.

"Мы должны готовиться к снижению использования агрохимических средств и запрету отдельных действующих веществ, — говорит руководитель департамента аграрного производства "Волынь-зерно-продукт" Ярослав Мазуренко. — Зато аграрии будут больше заботиться о расширении парка инновационной техники, применении широких севооборотов, проведении противоэрозионных мероприятий для восстановления и защиты почвы".

Улучшение здоровья почвы — другой важный вопрос, над которым работает Syngenta. "Мы расширяем деятельность, чтобы измерить количество углекислого газа, который поглощается почвой, помогая фермерам сокращать выбросы парниковых газов", — отмечает Петра Лаукс.

"Аграрии могут нанести вред окружающей среде и почве из-за неправильного применения минеральных удобрений и средств защиты растений, — говорит главный агроном компании "Агро-Регион" Юрий Лысак. — Чтобы избежать негативных последствий для почв, необходимо четко соблюдать регламенты и переходить на инновационные СЗР, менее токсичные для окружающей среды, то есть более экологичные и эффективные".

Подпишитесь на рассылку самых важных и интересных новостей Выходит в конце дня, чтение занимает 5-7 минут

Подпишитесь на авторский Telegram-канал "Українські Новини" Максимально коротко и понятно объясняем события в Украине

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости