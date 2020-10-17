подписаться на рассылку
28.05 28.5
32.85 33.45
˟
  • Новости
  • Политика
  • Семьям погибших в авиакатастрофе АН-26 направили 28 миллионов для выплат
17 октября 2020, суббота, 19:09 54
Политика 2020-10-17T19:15:05+03:00
Українські Новини
Семьям погибших в авиакатастрофе АН-26 направили 28 миллионов для выплат

Семьям погибших в авиакатастрофе АН-26 направили 28 миллионов для выплат

Ольга Фандорина
ВСУ, Крушение самолета, Выплаты, авиакатастрофа АН-26 с курсантами
Крушение АН-26 под Чугуевом Фото: ОП
Крушение АН-26 под Чугуевом Фото: ОП

оо Министерство обороны направило 28 млн гривен сухопутным войскам Вооруженных Сил для выплаты помощи семьям погибших при крушении самолета Ан-26 в Харьковской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства, передают Українськi Новини.

"Министерство обороны перечислило первые средства для выплаты единоразовой денежной помощи за военнослужащих, погибших в результате катастрофы самолета Ан-26 в Харьковской области. Более 28 млн гривен направлено Сухопутным войскам Вооруженных Сил для распределения по военкоматам. На следующей неделе военные комиссариаты перечислят эти средства на счета получателей помощи", - говорится в нем.

Сейчас решение о выплате принято по 19 погибшим курсантам Харьковского национального университета Воздушных Сил.

Документы по ним рассмотрены комиссией Минобороны.

"...сегодня продолжает работать правительственная комиссия и продолжается работа по проведению технического расследования катастрофы самолета Ан-26. Результаты работы должны быть представлены министру обороны. Решение о выплатах будет принято после окончательного официального установления всех обстоятельств и причин авиакатастрофы", - добавлено в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, 6 сентября в Харькове прошла церемония прощания с погибшими в авиакатастрофе самолета Ан-26 Вооруженных сил. На ней присутствовал Владимир Зеленской.

командование Воздушных сил Вооруженных сил опровергает заявление председателя Харьковской областной государственной администрации Алексея Кучера о предоставлении приоритета в посадке самолету с сыном командующего ведомства перед потерпевшим крушение самолетом Ан-26 в Харьковской области.

Также в ВСУ считают версию теракта наименее вероятной причиной катастрофы Ан-26.

Больше новостей о: ВСУ Крушение самолета Выплаты авиакатастрофа АН-26 с курсантами

Авиакатастрофа Ан-26: в Харькове простились с поги...
ГБР проверит Богуслаева на причастность к гибели у...
В Украине увеличат размер алиментов. Кому и скольк...
К Дню защитника Украины положительно относятся поч...
В МОЗ рассказали, что нужно сделать украинцам на самоизоляции, чтобы проголосовать на выборах
После масштабного ливня Киев "поплыл": залиты подземные переходы, транспорт не может проехать
Новости
Семьям погибших в авиакатастрофе АН-26 направили 28 миллионов для выплат 19:09
Ураган в Кировоградской области. Фото: Патрульная полиция Кировоградской области
В Кировоградской области прошелся ураган: повреждены и затоплены дома, повалены деревья 18:24
ОПЗЖ возмутилась, что США вместо Украины решают, какую вакцину от коронавируса покупать 17:55
Директор НАБУ Сытник на две недели потерял трудоспособность 17:34
В посольстве США заявили, что вакцину от коронавируса Украина у России покупать не будет 17:04
больше новостей
В МОН рассказали о новых правилах "дистанционки". На нее переведут не всех 22:34
В Киевской области два района ограничат торговлю из-за "красной зоны" эпидемопасности 12:30
В Пенсионном фонде утвердили показатель средней зарплаты для расчета пенсионных выплат 23:08
Главнокомандующий ВСУ Хомчак женился на главе Черниговской ОГА, обещавшей прострелить соратникам ноги 21:54
В Украине растут расходы на пенсии: у кого и на сколько повысятся выплаты 05:45 Инфографика
больше новостей
В МОН рассказали о новых правилах "дистанционки". На нее переведут не всех 22:34
7 000 медицинских работников уволились в Киеве за прошедшие полгода, — Рубан 19:28
Средняя зарплата судей КС за сентябрь — треть миллиона гривен 09:45 Документ
Главнокомандующий ВСУ Хомчак женился на главе Черниговской ОГА, обещавшей прострелить соратникам ноги 21:54
"Них*ра не делаете и не др*чите": губернатор Харьковской области и глава облсовета обвинили друг друга в бездействии 19:35
больше новостей
В Киеве почти 600 новых случаев коронавируса
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok