Суд приговорил Павловского к двум годам тюрьмы за сокрытие убийства Гандзюк

Приморский районный суд Одессы приговорил к 2 годам лишения свободы бывшего помощника экс-депутата Верховной Рады Николая Паламарчука (фракция "Блок Петра Порошенко") Игоря Павловского, который в суде подтвердил, что заказчиком был Мангер, за сокрытие убийства антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса генерального прокурора, передают Українськi Новини.

"16 октября 2020 Приморский районный суд Одессы вынес приговор помощнику бывшего народного депутата, который обвинялся в заранее не обещанном укрывательстве преступления касаемо Екатерины Гандзюк в июле 2018 (ч. 1 ст. 396 Уголовного кодекса). В ходе судебного разбирательства обвиняемый полностью признал свою вину в совершении инкриминируемого ему преступления и просил суд утвердить соглашение о признании виновности между ним и прокурором", - говорится в нем.

Суд учел позицию потерпевших, которые не возражали против утверждения соглашения и отказались от гражданского иска, а также искреннее раскаяние и активное содействие обвиняемым раскрытию преступления и утвердил соглашение, назначив ему наказание в виде 2 лет лишения свободы с испытательным сроком - 1 год.

Как сообщали Українськi Новини, ранее подозреваемый в причастности к нападению на Гандзюк Павловский подтвердил в суде, что заказчиком преступления являлся председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер.

В апреле 2020 года бывший помощник экс-депутата Верховной Рады Николая Паламарчука (фракция "Блок Петра Порошенко") Игорь Павловский, заключил сделку со следствием и согласился дать обличительные показания по делу.

Ранее суд арестовал обвиняемых в заказе нападения на Гандзюк Мангера и Левина до 18 октября.

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