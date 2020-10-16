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16 октября 2020, пятница, 22:00 233
Медицина 2020-10-16T22:30:01+03:00
Українські Новини
В Киевской области загружено более 50% коек для больных COVID-19

В Киевской области загружено более 50% коек для больных COVID-19

Елена Новикова
Госпитализация, Коронавирус, Коронавирус в Киевской области, Больничные койки
Больница. Фото: Facebook/Минздрав
Больница. Фото: Facebook/Минздрав

Киевская область увеличила количество госпитальных баз для больных коронавирусом на 1 до 17, количество коек составило 1 581, при этом загруженность коек составляет 54%.

Об этом говорится в сообщении Киевской областной государственной администрации, передают Українськi Новини.

"Мы продолжаем обеспечивать госпитальные базы всем необходимым. В очередной раз увеличили количество точек доступа к кислороду. Если в начале их было 57, сейчас количество возросло до 775. Это особенно актуально, так как на Киевщине ежедневно увеличивается количество пациентов, нуждающихся в кислородной поддержке. На сегодня имеем 598 таких больных. Из них - 13 находятся на (аппаратах) искусственной вентиляции легких", - сказала директор департамента здравоохранения Киевской обладминистрации Елена Ефименко.

Также отмечается, что в течение двух последних недель в регионе наблюдается рост количества выездов бригад скорой помощи к пациентам с коронавирусом или подозрением на него с 60 до 109 в сутки.

По состоянию на 13 октября 16 госпитальных баз на 1 461 койку для больных коронавирусом были загружены на 56,7%.

Как сообщали Українськi Новини, по результатам заседания Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 15 октября Васильков и Бориспольский район Киевской области включены в "красную зону" эпидемической опасности с 19 октября, в связи с этим они ограничивают торговлю.

Ранее сообщалось о том, что 95,5% школ в Киевской области по состоянию на пятницу, 16 октября, ушли на осенние каникулы.

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