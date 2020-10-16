подписаться на рассылку
28.05 28.5
32.85 33.45
˟
  • Новости
  • Политика
  • Выборы
  • В октябре рейтинг "Доверяй делам" на выборах в Одесский горсовет вырос до 32,8%, ОПЗЖ — до 27,2%, — опрос
16 октября 2020, пятница, 16:47 126
Выборы 2020-10-16T18:45:02+03:00
Українські Новини
В октябре рейтинг "Доверяй делам" на выборах в Одесский горсовет вырос до 32,8%, ОПЗЖ — до 27,2%, — опрос

В октябре рейтинг "Доверяй делам" на выборах в Одесский горсовет вырос до 32,8%, ОПЗЖ — до 27,2%, — опрос

Елена Новикова
Опрос, Одесский горсовет, Слуга народа, Местные выборы, Доверяй делам, Евросолидарность, Партия Шария, ОПЗЖ, Местные выборы-2020, Украинская социологическая группа
Опрос. Фото: pixabay.com
Опрос. Фото: pixabay.com

Согласно октябрьскому опросу Украинской социологической группы, рейтинг партии "Доверяй делам" на выборах в Одесский городской совет вырос 0,7 процентных пункта до 32,8%, "Оппозиционной платформы - За життя" вырос на 1 п.п. до 27,2%, "Слуги народа" вырос на 1,3 п.п. до 11,6%, "Европейской солидарности" снизился на 0,9 п.п. до 6,2%, "Украинской морской партии Сергея Кивалова" вырос на 1,4 п.п. до 5,8%, "Партии Шария" снизился на 2,2 п.п. до 5,4%, "Всеукраинского объединения "Батьківщина" вырос на 0,9 до 5,1%, в то время, как рейтинг кандидата в мэры Одессы Труханова вырос до 48,1%, Скорика вырос до 19,2%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса.

Такие результаты были бы среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором.

Остальные партии набирают менее 2%: "За будущее" - 1,7%, "Сила и честь" - 1,5%, "Голос" - 1,2%.

Опрос проводился 4-10 октября среди 1 тыс. совершеннолетних респондентов (400 - жителей Одессы и 1 тыс. - Одесской области) методом индивидуального интервью, статистическая погрешность выборки не превышает 3%.

Как сообщали Українськi Новини, на выборах в Одесский облсовет у ОПЗЖ, "Слуги народа" и "Доверяй делам" вырос рейтинг в октябре.

Ранее 32,1% опрошенных в Одессе в сентябре Украинской социологической группой за "Доверяй делам", 26,2% - за ОПЗЖ, 10,3% - за "Слугу народа", 7,6% - за "Партию Шария", 7,1% - за "Евросолидарность" на выборах в горсовет.

Больше новостей о: Опрос Одесский горсовет Слуга народа Местные выборы Доверяй делам Евросолидарность Партия Шария ОПЗЖ Местные выборы-2020 Украинская социологическая группа

На выборах в Одесский облсовет у ОПЗЖ, "Слуги наро...
Киев потратил полмиллиарда гривен на ремонт школы,...
Украинцы нашли много ошибок на предвыборных билбор...
Минюст считает популистской и манипулятивной подач...
В Украине обновили список стран "красной" и "зеленой" зоны
В Киеве увеличилась смертность от коронавируса. Данные о заболеваемости по районам
Новости
НАБУ не расследует результаты аудита "Нефтегаза" 18:37 Документ
Информация с ноутбука "Бурисмы" и показания свидетелей дополнят скандальное расследование New York Post, – Деркач 18:31
В Австрии задержали бывшего банковского служащего из Украины, укравшего 9 млн евро 18:17
Гривна "просела" еще на 3 копейки. Курс нацвалюты на межбанке в пятницу 18:14
Киевляне хотят запретить маршрутки в столице 17:58
больше новостей
Цены на газ и отопление пересчитают. Сколько придется заплатить этой зимой 05:30
Налоги на недвижимость в 2021 году повысятся: сколько придется заплатить за квартиру и машину 05:30
Wizz Air отменяет рейсы из Украины. Куда нельзя будет полететь с ноября 21:30
Главнокомандующий ВСУ Хомчак женился на главе Черниговской ОГА, обещавшей прострелить соратникам ноги 21:54
В Украине растут расходы на пенсии: у кого и на сколько повысятся выплаты 05:45 Инфографика
больше новостей
Председатель НАПК Новиков за сентябрь заработал 146 тыс. гривен 08:20
Цены на газ и отопление пересчитают. Сколько придется заплатить этой зимой 05:30
Налоги на недвижимость в 2021 году повысятся: сколько придется заплатить за квартиру и машину 05:30
7 000 медицинских работников уволились в Киеве за прошедшие полгода, — Рубан 19:28
Действующий мэр Харькова Геннадий Кернес с большим отрывом побеждает на выборах, - политолог 10:55 Инфографика
больше новостей
В Киевской области два района ограничат торговлю из-за "красной зоны" эпидемопасности
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok