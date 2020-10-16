В октябре рейтинг "Доверяй делам" на выборах в Одесский горсовет вырос до 32,8%, ОПЗЖ — до 27,2%, — опрос

Согласно октябрьскому опросу Украинской социологической группы, рейтинг партии "Доверяй делам" на выборах в Одесский городской совет вырос 0,7 процентных пункта до 32,8%, "Оппозиционной платформы - За життя" вырос на 1 п.п. до 27,2%, "Слуги народа" вырос на 1,3 п.п. до 11,6%, "Европейской солидарности" снизился на 0,9 п.п. до 6,2%, "Украинской морской партии Сергея Кивалова" вырос на 1,4 п.п. до 5,8%, "Партии Шария" снизился на 2,2 п.п. до 5,4%, "Всеукраинского объединения "Батьківщина" вырос на 0,9 до 5,1%, в то время, как рейтинг кандидата в мэры Одессы Труханова вырос до 48,1%, Скорика вырос до 19,2%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса.

Такие результаты были бы среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором.

Остальные партии набирают менее 2%: "За будущее" - 1,7%, "Сила и честь" - 1,5%, "Голос" - 1,2%.

Опрос проводился 4-10 октября среди 1 тыс. совершеннолетних респондентов (400 - жителей Одессы и 1 тыс. - Одесской области) методом индивидуального интервью, статистическая погрешность выборки не превышает 3%.

Как сообщали Українськi Новини, на выборах в Одесский облсовет у ОПЗЖ, "Слуги народа" и "Доверяй делам" вырос рейтинг в октябре.

Ранее 32,1% опрошенных в Одессе в сентябре Украинской социологической группой за "Доверяй делам", 26,2% - за ОПЗЖ, 10,3% - за "Слугу народа", 7,6% - за "Партию Шария", 7,1% - за "Евросолидарность" на выборах в горсовет.

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