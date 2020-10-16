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16 октября 2020, пятница, 15:46 60
Экономика 2020-10-16T15:47:06+03:00
Українські Новини
За 9 месяцев "Центрэнерго" сократила убыток в 9 раз

За 9 месяцев "Центрэнерго" сократила убыток в 9 раз

Григорий Яковенко
Электроэнергия, Убытки, Центрэнерго
Центрэнерго. Фото: korrespondent.net
Центрэнерго. Фото: korrespondent.net

В январе-сентябре 2020 года государственная энергогенерирующая компания "Центрэнерго" сократила чистый убыток в 9,1 раза, или на 1,324 млрд гривен до 163,09 млн гривен, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом свидетельствует финансовый отчет "Центрэнерго" за 3 квартал 2020 года, передают Українські Новини.

При этом за указанный период компания увеличила чистый доход на 36,9% или на 4,027 млрд гривен до 14,929 млрд гривен.

Также за 9 месяцев компания получила валовую прибыль в размере 202,44 млн гривен, против 519,59 млн гривен валового убытка за аналогичный период 2019 года.

Как сообщали Українські Новини, Кабмин распорядился о создании компании на основе "Центрэнерго" и шахт ДТЭК.

Также на "Центрэнерго" заявили о готовности принять на свой баланс угледобывающие предприятия.

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