подписаться на рассылку
28.05 28.5
32.85 33.45
˟
16 октября 2020, пятница, 12:49 945 Фото
Общество 2020-10-16T13:45:02+03:00
Українські Новини
В воскресенье, 18 октября, в Соломенском парке стартует сноуборд-олимпиада

В воскресенье, 18 октября, в Соломенском парке стартует сноуборд-олимпиада

Петр Стуженко
Киев, Спорт, Сноуборд, Соломенский район, Негрич
Соревнования по сноуборду. Фото: СР
Соревнования по сноуборду. Фото: СР

Уже в это воскресенье, 18 октября в 12:00 в Соломенском ландшафтном парке состоятся очередные сноуборд-соревнования. На этот раз это будет районная олимпиада в трех категориях. Свои умения справляться со сноубордом смогут продемонстрировать все желающие. Посмотреть на впечатляющие трюки сноубордистов также смогут все желающие.

"Гарантируем, снега будет достаточно. В течение нескольких лет я поддерживаю инициативных жителей района, которые сами катаются на сноубордах, и решили продвигать этот вид спорта в своей родной Соломенке", - рассказывает депутат Киевсовета Николай Негрич.

Провести районную олимпиаду планировали в субботу, 17 октября. Но из-за дождя соревнования перенесли на воскресенье, 18 октября.

Напомним, как кандидат в Киевсовет от "Батькивщины" по Соломенскому району Николай Негрич поставил себе целью превратить Соломенский ландшафтный парк в настоящее культурное и спортивное сердце района. Летом здесь уже работает кинотеатр под открытым небом "Кинопарк". В ближайших планах на зиму - создать небольшой тренировочный лагерь и провести конкурс среди школьников района, которые хотят научиться кататься на сноуборде.

Больше новостей о: Киев Спорт Сноуборд Соломенский район Негрич

Сегодня в Киеве начинается отопительный сезон. Как...
Киевлянин перерезал газовый шланг и угрожал взорва...
Во Львове переоснован ФК "Карпаты"...
Где можно покататься на лыжах и сноуборде в Украин...
В Киеве увеличилась смертность от коронавируса. Данные о заболеваемости по районам
В Украине обновили список стран "красной" и "зеленой" зоны
Новости
Министр Чернышов заболел коронавирусом 13:47
В Украине обновили список стран "красной" и "зеленой" зоны 13:41
Количество госпитализированных с коронавирусом резко возросло 13:41
Тищенко с температурой 36,8 лечится от коронавируса в "Феофании" 13:35
Правительство должно передать субвенции из Фонда борьбы с COVID-19 на местный уровень, – кандидат от БЮТ 13:31
больше новостей
Цены на газ и отопление пересчитают. Сколько придется заплатить этой зимой 05:30
Налоги на недвижимость в 2021 году повысятся: сколько придется заплатить за квартиру и машину 05:30
Wizz Air отменяет рейсы из Украины. Куда нельзя будет полететь с ноября 21:30
Главнокомандующий ВСУ Хомчак женился на главе Черниговской ОГА, обещавшей прострелить соратникам ноги 21:54
В Пенсионном фонде утвердили показатель средней зарплаты для расчета пенсионных выплат 23:08
больше новостей
Председатель НАПК Новиков за сентябрь заработал 146 тыс. гривен 08:20
Цены на газ и отопление пересчитают. Сколько придется заплатить этой зимой 05:30
Глава "Слуги народа" Арахамия хочет сократить численность армии 16:49
Налоги на недвижимость в 2021 году повысятся: сколько придется заплатить за квартиру и машину 05:30
7 000 медицинских работников уволились в Киеве за прошедшие полгода, — Рубан 19:28
больше новостей
В Киевской области два района ограничат торговлю из-за "красной зоны" эпидемопасности
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok