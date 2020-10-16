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16 октября 2020, пятница, 11:16 1549
Политика 2020-10-16T13:30:03+03:00
Українські Новини
Уголовными делами по Верланову и Нефедову власть сымитирует борьбу с коррупцией, - СМИ

Уголовными делами по Верланову и Нефедову власть сымитирует борьбу с коррупцией, - СМИ

Анна Рудык
Коррупция. Фото: freepic
Коррупция. Фото: freepic

Вскоре СБУ проведет задержание экс-главы Государственной налоговой службы Сергея Верланова, и это будет сделано, чтобы перед выборами показать избирателям борьбу с коррупцией. Об этом сообщает ЦЕНЗОР.НЕТ.

По данным издания, вполне вероятно, что вместе с Верлановым подозрение получит также и Максим Нефьодов - экс-глава Государственной таможенной службы.

"Вот, мол, кто является кандидатом на пожизненное заключение. Однако любопытно, что дело против Верланова связано не с обвинениями в "скрутках", о чем так много в свое время писали в СМИ, а с оптимизацией налогов компанией "Арселор- Миттал Кривой Рог"! То есть "орлы Баканова" намерены снова, как и год назад перед парламентскими выборами, устроить показательный "наезд". Причем на компанию, которая многие годы является крупнейшим налогоплательщиком среди предприятий металлургической промышленности", - пишут журналисты издания.

По их данным, по экологическим штрафам и делам СБУ в 2019-м "Арселор" уже успешно отбился, все "порешали", но теперь СБУ снова придумало, как "обилетить" индусов и получить нужные пиар-поводы перед выборами.

"Контролирует операцию по Верланову и Нефедову новоиспеченный бригадный генерал Андрей Наумов. Любопытно, что Верланов на выборы не идет, но Max Nefyodov стал одним из лидеров партии "Голос" на местных выборах в Киеве, и активизация дела против него совпала с его регистрацией в качестве кандидата", - отмечается в статье.

В статье также предоставлен комментарий самого Сергея Верланова, который считает открытое против него дело – заказным производством в интересах влиятельной группы лиц.

"Мое преследование - заказ очень влиятельной сегодня группы, представители которой есть и в правительстве, и в ОП, и в правоохранительных органах. Считаю, что, согласно их замыслу, это дело перед выборами должно было бы выполнить роль некоего "информационного шума" и имитировать эффективную борьбу с коррупцией. Когда посадок коррупционеров нет и не предвидится, власть готовит сфабрикованные подозрения мне и Максу Нефьодова. Мое дело - только часть более широкой политической картины. Всех, или почти всех реформаторов уже уволили, теперь их начинают "догонять". Реванш - это не столько о возвращении людей, которые работали при президентстве беглого Виктора Януковича, во власти, а прежде всего о возвращении его времени и подходов", - цитирует ЦЕНЗОР.НЕТ Сергея Верланова.

Как ранее сообщалось, в апреле 2020 года Сергей Верланов прокомментировал свое увольнение из ГНС. По его информации, основанием стало ничем не обоснованное "политическое решение". 

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