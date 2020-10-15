В Сумах заболеваемость коронавирусом приближается к рекордной 1 000 на 100 тыс. населения

В Сумах, где на прошлой недели местные власти ужесточили карантинные ограничения из-за ухудшения ситуации с COVID-19, уровень заболеваемости коронавирусом приближается к рекордной 1 000 человек на 100 тыс. населения.

Об этом заместитель министра здравоохранения — главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко — сказал в ходе онлайн-брифига по результатам заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (Госкомиссия ТЭБ И ЧС), передают Українськi Новини.

"Уровень заболеваемости в Сумах приближается к рекордной 1 000 лиц на 100 тыс. населения и сейчас составляет 954 на 100 тыс. населения", — сказал он.

По результатам заседания Госкомиссии ТЭБ И ЧС с 19 октября к "красному" уровню эпидемической опасности отнесено 68 административных территорий в 15 областях, в том числе 9 областных центров: Харьков, Ивано-Франковск, Полтава, Тернополь, Хмельницкий, Черновцы, Чернигов, Сумы, Северодонецк, а также Луганская область.

Ляшко отметил, что в 15 административных единицах Луганской области показатель заполненности коек, отведенных под госпитализацию больных коронавирусом, 5 дней подряд превышал 75%, поэтому они все отнесены к "красной зоне".

Он также сказал, что уровень заболеваемости в Ивано-Франковске и Тернополе находится на границе, близкой к "оранжевой зоне" и выразил надежду, что ограничительные меры позволят этим городам быстро перейти в "оранжевую зону".

Главный санврач подчеркнул, что на сегодня все области кроме Кировоградской, которая остается в "зеленой" зоне, нуждаются в дополнительных ограничительных мерах, так как у них превышен базовый уровень заболевания коронавирусом, который составляет 40 на 100 тыс. населения.

С 19 октября к базовой "зеленой зоне" отнесено 54 администативных единиц, а 563 должны ввести или продолжить реализовывать противоэпидемические ограничения.

Ляшко сообщил, что ограничения, которые будут действовать на территориях, попавших в "красную зону", принимались в четверг совместно Госкомиссией ТЭБ И ЧС, региональными комиссиями и органами местного самоуправления.

По его словам, в большинстве территорий принято решение не останавливать общественный транспорт, в ряде территорий будут продолжать работу детские сады и торговые заведения.

С ограничениями, которые не будут применяться, хотя предусмотрены в постановлении Кабинета Министров можно будет ознакомиться на сайте Кабмина и Минздрава после подписания протокола заседания комиссии.

Как сообщали Українські Новини, 13 октября Кабинет Министров продлил действие общенационального адаптивного карантина из-за пандемии коронавируса до конца 2020 года.

Также сообщалось, что 11 октября Сумская область оказалась на втором месте по суточному приросту количества заболевших коронавирусом.

Кроме того, из-за роста заболевших COVID-19 в Сумской области работу одного из медицинских учреждений перепрофилировали для приема пациентов с коронавирусом.

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