Совет адвокатов обратился к международным организациям из-за попыток судей ВАКС дискредитировать адвокатуру

Совет адвокатов Украины принял обращение к украинским правительственным учреждениям и международным организациям из-за попыток судей Высшего антикоррупционного суда дискредитировать органы адвокатского самоуправления.

Соответствующее решение было принято на заседании САУ, передают Українські Новини.

Участники заседания обсудили обращение судей ВАКС к ВСП и Генеральному прокурору относительно вмешательства в деятельность судей участниками дела о нанесении ущерба ГП НАЭК «Энергоатом» и ГП «ВостГОК», а также общие тенденции в отношениях к адвокатам со стороны судей ВАКС.

По мнению участников заседания, судьи ВАКС не только пытаются отождествить профессиональную адвокатскую деятельность с давлением на суд, но и прямо, безосновательно обвиняют адвокатов и органы адвокатского самоуправления во вмешательстве в деятельность судебных органов.

«В целом, вышеизложенные факты в своей совокупности, расцениваем как спланированные целенаправленные согласованные действия обвиняемого, защитников, органа адвокатского самоуправления, и неустановленных лиц по вмешательству в нашу деятельность как судей по делу №761 / 8826/19», - говорится в обращении судей к ВСП и Генеральному прокурору.

Член САУ от Хмельницкой области Оксана Каденко, представляя проект обращения САУ в украинские и международные институты в связи с такой позицией судей ВАКС, подчеркнула, что речь идет не только о конкретном деле, а об отношении к адвокатуре в целом.

«Я озвучиваю гипотезу, что это делается для того, чтобы дискредитировать органы адвокатского самоуправления, ведь в этом обращении отмечается, что органы адвокатского самоуправления выступают участниками давления на суд с целью склонить судей принять желаемое нам решение, или создать препятствия в осуществлении наших обязанностей», - отметила Оксана Каденко.

Чтобы опровергнуть утверждение судей ВАКС о том, что адвокаты безосновательно затягивают судебные заседания и препятствуют осуществлению правосудия, САУ решила приобщить к этому обращению видеозаписи судебных заседаний, на которых судьи угрожают адвокатам изменить меру пресечения их клиентам и прибегают к другим внепроцессуальным действиям. К обращению будет добавлен и перевод этих записей иностранными языками.

"Судьи, по сообщениям адвокатов - защитников, сегодня придумывают несуществующие по УПК другие стадии процесса с целью нарушения права на защиту», - прокомментировала эту ситуацию Лидия Изовитова.

Председатель САУ также обратила внимание на другую большую проблему - обвинение адвокатов в давлении на суд путем предоставления ими комментариев СМИ во время судебного разбирательства.

Она сообщила, что уже зафиксированы отдельные случаи возбуждения уголовных производств через общение адвокатов со СМИ на тему судебных заседаний по уголовным производствах.

«Нормы действующего законодательства регулируют абсолютное право адвоката заявлять отвод, заявлять ходатайства, на свободу слова и свободу выражения мнения. По общему правилу реализация адвокатом своей прямой обязанности использовать все законные средства для обеспечения защиты клиента не может считаться незаконным и таким, что является предметом преследования », - отметила Оксана Каденко.

По результатам обсуждения Совет адвокатов Украины принял обращение к украинским и международным институциям, в котором говорится о недопустимости отождествления профессиональной адвокатской деятельности с целью защиты клиента с деятельностью, которая осуществляется с целью препятствия для выполнения судьям профессиональных обязанностей.

Также Изовитова сообщила о том, 6 октября на заседании Большой палаты Конституционного суда состоялось устное слушание конституционного представления относительно конституционности положений закона «О Высшем антикоррупционный суд».

Центральная дискуссия на этом заседании касалась того, является ли ВАКС специальным судом или специализированным.

НААУ предоставило письменное заключение по этому вопросу.

«Ключевой тезис нашей позиции был таким: отсутствие правовой определенности в том, как в законе установлен статус и полномочия Высшего антикоррупционного суда. Правовая определенность - это одна из ключевых позиций верховенства права ... НААУ настаивало на том, что статус ВАКС, как специализированного суда истолкован в несоответствии с действующим национальным законодательством, особенно ст. 18 закона «О судоустройстве и статусе судей», - подчеркнула глава САУ.

Она добавила, что принятие закона о ВАКС начало десистематизацию законодательства о судоустройстве, поскольку специализированные суды должны действовать согласно процессуальной специализации, работать согласно специализированным кодексам.

«Однако полномочия ВАКС определены совсем другим способом, этот способ не соответствует принципам построения системы судоустройства в Украине, создает условия для разрушения единых принципов организации и деятельности судов, вводит определенную бессистемность в законодательстве», - подчеркнула Изовитова.

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