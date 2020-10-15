Виталий Тишечко требует привлечь к ответственности "за долги" мэра Запорожья Буряка

Действующего мэра Запорожья Владимира Буряка и других должностных лиц требуют привлечь к уголовной ответственности за решения, которые способствовали накоплению долгов городского бюджета. А также - за неэффективное управление коммунальными предприятиями города. Речь идет в частности, КП "Международный аэропорт Запорожье".

Об этом сегодня, 15 октября, во время пресс конференции заявил кандидат в мэры Запорожья от "Слуги народа" Виталий Тишечко. На мероприятии также присутствовали кандидаты в депутаты Запорожского городского совета от партии "Слуга народа" Алексей Гиренко, Владислав Погорелов и Ирина Кулеша, — передает "Главком".

По словам Виталия Тишечко, "кредитная политика" действующей власти Запорожья привела к тому, что за 5 лет бюджет города с профицитного превратился в дефицитный, а гарантированный долг составит 3500000000 грн.

"До начала каденции действующего мэра бюджет города был профицитным. Местный долг на конец 2019 составлял 1 млрд 26 млн гривен. Местный долг бюджета города по состоянию на 31 декабря 2020 будет 1 млрд 477 млн ​​гривен. То есть за год, долг городского бюджета вырос почти на полмиллиарда гривен. Но это не предел. Согласно показателям Прогноза бюджета города на 2021-2022 годы предел общего объема местного долга составляет 3500000000 гривен. Это половина от общего бюджета Запорожья на этот год. Учитывая динамику, скоро весь город будет работать только на возврат долгов ", - сообщил политик.

Кандидат в депутаты Запорожского городского совета Владислав Погорелов отметил, что при этом взятые в кредит городом средства часто использовались неэффективно. Часть из них направили на развитие аэропорта "Запорожье", в отношении которого сейчас открыто 4 уголовных дела. В частности, за растрату.

"Только за последние 3 года возбуждено 4 уголовных дела за работой КП" Международный аэропорт Запорожье ". За присвоение и растрату, за выдачу должностным лицом заведомо ложных официальных документов, за фиктивное предпринимательство ", - сказал он.

В то же время кандидат в депутаты Запорожского городского совета Ирина Кулеша добавила, что ревизия финансово-хозяйственной деятельности КП "Международный аэропорт Запорожье" выявила ряд серьезных нарушений, а долги аэропорта скоро перевесят прибыль.

"Как и власть, руководство КП злоупотребляет кредитами. Выплаты по долгам уже на грани того, чтобы превысить прибыль аэропорта. Доходы аэропорта падают второй год подряд и не выполняется финансовый план, а это - прямой путь к банкротству. В 2019 чистый доход аэропорта составил 104 млн грн (82% от плана). Только в первом квартале 2020 чистый доход "Международного аэропорта Запорожье" - 24 млн грн (71% от плана). А вот выплаты по кредитному договору составят по курсу НБУ около 113 млн грн в год. Где аэропорт возьмет эти деньги неизвестно ", - сообщила кандидат.

В конце пресс конференции кандидат в мэры Запорожья Виталий Тишечко отметил, что действия нынешней городской власти в части оформления кредитов противоречат интересам горожан и законодательству, а следовательно причастны к таким решениям чиновники должны понести ответственность. Он заявил о подготовке коллективного гражданского иска к мэру Запорожья и других должностных лиц Запорожья о возмещении материального ущерба, причиненного городу путем принятия неэффективных управленческих решений.

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