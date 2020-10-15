РАУ просит "Венецианскую комиссию" доработать вывод к законопроекту о реформе судопроизводства

Совет адвокатов Украины обратилась к Европейской комиссии за демократию через право ( "Венецианская комиссия") с просьбой доработать заключение по законопроекту №3711 о судебной реформе. Соответствующее решение было принято на заседании РАУ.

Председатель НААУ и РАУ Лидия Изовитова отметила, что отдельные положения выводу изложены в очень тенденциозной политизированной манере не свойственного для выводов этой уважаемой институции, в которых ключевыми, как правило, есть ссылка на европейские стандарты.

"Отдельные пункты касаются фактически индивидуальных характеристик членов органов правосудия, то есть, вообще не предмет регулирования самого законопроекта №3711. Дополнительно нужно отметить, что этим законопроектом адвокатуре лишены права формировать ВККС. Однако лишь несколько лет назад, в 2015 году, эксперты утверждали именно о целесообразности формирования ВККС различными украинскими субъектами, в том числе адвокатурой. Зато четко поддерживается необходимость привлекать "международных экспертов" и общественность", - отметила она.

Отдельное внимание Лидия Изовитова обратила на пункт 18 выводу Венецианской комиссии, в котором говорится, что отдельных членов ВРП обвиняют в коррупции: "Кроме того, делегация получила противоречивую информацию о характере и качеств членов ВРП, которые были должным образом проверены в соответствии с применимыми правилами, и о том, были ли все члены ВРП предназначены в соответствии с правилом, что не позволяет назначения на два срока подряд ".В ходе подготовки этого заключения в сентябре 2020 эксперты Венецианской комиссии встретились с представителями Национальной ассоциации адвокатов Украины. Лидия Изовитова выразила сожаление, что во время этой встречи не обсуждались вопросы, нашли свое отражение в пункте 18 заключения о Высшего совета правосудия, которая создана и действует на основании Закона Украины "О Высшем совете правосудия" от 21 декабря 2016 № 1798- VIII.

Как известно, ВРУ является новым по составу и полномочиями конституционным органом государственной власти и судейского управления в Украине. Члены Высшего совета правосудия избираются (назначаются) сроком на четыре года. Одно и то же лицо не может занимать должность члена Высшего совета правосудия два срока подряд.

Учитывая, что первое назначение членов ВРП произошло в 2017 году, то ни один из них не занимает эту должность повторно.

В действующем составе Высшего совета правосудия действуют два члена предназначены съездом адвокатов Украины, оценку профессионализма и добропорядочности которым предоставлено многотысячной адвокатским сообществом. Кроме того, проводилась на основании закона также и специальная проверка. Председатель РАУ считает нужным сообщить об этом экспертов "Венецианской комиссии" для более тщательного анализа и выводов. Несмотря на это, РАУ решила обратиться к "Венецианской комиссии" с просьбой доработать выводы на основе этих уточнений.

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