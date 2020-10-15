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15 октября 2020, четверг, 12:39 1668
Финансы 2020-10-15T12:47:23+03:00
Українські Новини
Рожкова больше месяца не общается с Шевченко, - СМИ

Рожкова больше месяца не общается с Шевченко, - СМИ

Петр Стуженко
НБУ, Банк, Шевченко, Финансы, Рожкова
Национальный банк Украины.Фото: УН
Национальный банк Украины.Фото: УН

Первый замглавы НБУ отказывается обсуждать вопросы из-за разных корпоративных культур. Об этом Екатерина Рожкова рассказала в интервью Лиге. Она рассказала, что последний раз разговаривала со своим шефом перед своим отпуском - 10 сентября.

"Думаю дело в разных корпоративных культурах, из которых мы пришли в Нацбанк",- сказала она.

По ее мнению, при предыдущем главе НБУ Якове Смолие в стенах регулятора присутствовал демократичный стиль, тогда как при Шевченко становится более автократичным.

"Выводы делать рано, но я бы не сказала, что виден откат реформ - мы по-прежнему принимаем решения коллегиально",- признала Рожкова.

Напомним, что заместители главы НБУ Катерина Рожкова и Дмитрий Сологуб получили выговор от Совета НБУ, из-за критических высказываний относительно правления регулятора, которое они высказали изданию KievPost. Катерина Рожкова заявила, что такое решение Совета НБУ - давление на независимость регулятора.

Как ранее сообщалось, заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова причастна к выводу денег из "проблемных" банков. По данным портала "Стопкор", она фигурирует в пяти уголовных производствах. Достаточно показательным является производство , которое расследовали следователи Нацполиции, относительно растраты должностными лицами "Платинум Банка" более 1,1 млрд гривень.

Напомним, в 2018 году против заместителя главы Национального банка Украины Екатерины Рожковой было возбуждено уголовное дело. Ей предъявили присвоение имущества с использованием служебного положения.

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