"Голос" считает второй вопрос анонсированного Зеленским опроса показателем сомнительности его проведения

Партия "Голос" требует от Президента Владимира Зеленского прекратить публичную дискредитацию своей должности, а второй вопрос анонсированного опроса 25 октября считает показателем сомнительности его проведения. Об этом говорится в заявлении партии, передают Українськi Новини. "Главные проблемы Донбасса - это формат и эффективность мирного процесса, а также деоккупация и реинтеграция территорий. Похоже, окружение Президента окончательно теряет чувство реальности. Второй вопрос от Президента для "опроса" показывает сомнительность этой идеи и беспомощность главы государства", - говорится в нем. В сообщении отмечается, что "Голос" требует от Зеленского прекратить публичную дискредитацию своей должности, которая является одним из символов государственности. "Президент должен решать острые проблемы граждан, а не продвигать дорогие, незаконные, бессмысленные опросы", - говорится в нем. По мнению партии, средства на опрос в день местных выборов целесообразно было бы потратить на борьбу с распространением COVID-19. Как сообщали Українськi Новини, второй вопрос на анонсированном Зеленским опросе в день местных выборов, 25 октября, касается свободной экономической зоны на Донбассе. Кроме того, первый вопрос будет касаться необходимости введения пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных масштабах.