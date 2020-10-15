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15 октября 2020, четверг, 12:30 117
Верховная Рада и партии 2020-10-15T13:00:02+03:00
Українські Новини
"Голос" считает второй вопрос анонсированного Зеленским опроса показателем сомнительности его проведения

"Голос" считает второй вопрос анонсированного Зеленским опроса показателем сомнительности его проведения

Елена Новикова
Президент, Голос, Местные выборы, Владимир Зеленский, партия
Зеленский. Фото: ОПУ
Зеленский. Фото: ОПУ

Партия "Голос" требует от Президента Владимира Зеленского прекратить публичную дискредитацию своей должности, а второй вопрос анонсированного опроса 25 октября считает показателем сомнительности его проведения.

Об этом говорится в заявлении партии, передают Українськi Новини.

"Главные проблемы Донбасса - это формат и эффективность мирного процесса, а также деоккупация и реинтеграция территорий. Похоже, окружение Президента окончательно теряет чувство реальности. Второй вопрос от Президента для "опроса" показывает сомнительность этой идеи и беспомощность главы государства", - говорится в нем.

В сообщении отмечается, что "Голос" требует от Зеленского прекратить публичную дискредитацию своей должности, которая является одним из символов государственности.

"Президент должен решать острые проблемы граждан, а не продвигать дорогие, незаконные, бессмысленные опросы", - говорится в нем.

По мнению партии, средства на опрос в день местных выборов целесообразно было бы потратить на борьбу с распространением COVID-19.

Как сообщали Українськi Новини, второй вопрос на анонсированном Зеленским опросе в день местных выборов, 25 октября, касается свободной экономической зоны на Донбассе.

Кроме того, первый вопрос будет касаться необходимости введения пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных масштабах.

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