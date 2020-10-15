"Голос" считает второй вопрос анонсированного Зеленским опроса показателем сомнительности его проведения

Партия "Голос" требует от Президента Владимира Зеленского прекратить публичную дискредитацию своей должности, а второй вопрос анонсированного опроса 25 октября считает показателем сомнительности его проведения.

Об этом говорится в заявлении партии, передают Українськi Новини.

"Главные проблемы Донбасса - это формат и эффективность мирного процесса, а также деоккупация и реинтеграция территорий. Похоже, окружение Президента окончательно теряет чувство реальности. Второй вопрос от Президента для "опроса" показывает сомнительность этой идеи и беспомощность главы государства", - говорится в нем.

В сообщении отмечается, что "Голос" требует от Зеленского прекратить публичную дискредитацию своей должности, которая является одним из символов государственности.

"Президент должен решать острые проблемы граждан, а не продвигать дорогие, незаконные, бессмысленные опросы", - говорится в нем.

По мнению партии, средства на опрос в день местных выборов целесообразно было бы потратить на борьбу с распространением COVID-19.

Как сообщали Українськi Новини, второй вопрос на анонсированном Зеленским опросе в день местных выборов, 25 октября, касается свободной экономической зоны на Донбассе.

Кроме того, первый вопрос будет касаться необходимости введения пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных масштабах.

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