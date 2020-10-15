Байден определил приоритеты по Украине в случае победы на президентских выборах в США

Байден планирует помогать Украине в борьбе с коррупцией, если победит на выборах

Байден планирует помогать Украине в борьбе с коррупцией, если победит на выборах

В штабе кандидата в президенты Соединенных Штатов Америки от Демократической партии Джо Байдена, который, согласно опросам, опережает Дональда Трампа на 10%, назвали приоритетные задачи в отношениях с Украиной, если Байден победит на выборах. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление кампании Байден / Харрис.

Так, главными задачами по Украине в штабе Байдена называют прекращение войны, а также помощь в борьбе с коррупцией.

"Байден будет добиваться завершения конфликта в Украине и будет работать с европейскими союзниками, чтобы поддержать Украину, которая стремится к суверенному, демократическому и процветающему будущему, которого она заслуживает", – говорится в заявлении.

Также Байден планирует поддерживать украинское правительство, бизнес и гражданское общество в борьбе с коррупцией.

Как сообщали Українські новини, Трамп упомянул Украину в дебатах с Байденом.

Также в Нацполиции заявили, что во вмешательстве Байдена в деятельность Шокина нет уголовного преступления.

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