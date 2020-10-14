Киевская активистка заявила об угрозах со стороны депутатов Левченко и Кутняка

Столичная активистка Ольга Чабан обратилась в полицию по причине угроз физической расправы, которые якобы поступают в ее адрес и адрес ее детей от человека из окружения экс-нардепа Юрия Левченко и его правой руки депутата Киеврады Святослава Кутняка. Как заявила Ольга Чабан, эти угрозы она связывает со своей общественной деятельностью в качестве координатора инициативной группы жильцов аварийных домов, расположенных по адресам Макаровская 1, академика Ромоданова 19 и академика Ромоданова 19а. Об этом пишут Комментарии.

"Наша группа борется за то, чтобы поменять жилплощадь в аварийных домах на квартиры в новом комплексе, мы имеем соответствующее предложение от компании-застройщика. Против строительства активно выступают бывшие "свободовцы" Левченко и Кутняк. На всех митингах их сопровождает дважды судимый Юрий Долгий, который, я думаю, именно по указке Левченко и Кутняка начал и продолжает угрожать мне, а с недавнего времени - и моим несовершеннолетним детям", - рассказывает активистка.

По словам Ольги Чабан, первые попытки ее запугать Долгий, который проживает недалеко от дома активистки, якобы предпринял год тому назад. А весной этого года, сразу же после собрания с участием Левченко и Кутняка, он перешел к откровенным недвусмысленным угрозам. В смс и сообщениях в Вайбер мужчина угрожал активистке именно из-за того, что она поддерживает строительство нового комплекса.

"Он присылал мне фото гробов с подписями: "Я тебя закопаю под этой новостройкой", "Ты против парка – так мы тебя под этим парком похороним!". Потом Долгий под одобрительные взгляды Левченко и Кутняка оскорблял, угрожал и буквально бросался на меня во время одного из митингов. За этим человеком кто-то точно стоит и руководит, ведь он знает все подробности жизни нашей семьи. И если раньше Долгий угрожал только мне, то с августа этого года он взялся и за моих детей. Встретил нас вместе с дочкой и спрашивает у нее – а ты с мамой попрощалась? А потом говорит ей: "Я вам всем руки-ноги пообламываю". У меня сын сломал ногу, так Долгий пишет в смс: "Как там поживает твой хромоногий выродок? Вы живете в старом доме – как бы вам кирпич не упал на голову".

Ольга Чабан уже трижды обращалась в полицию по поводу угроз Юрия Долгого. По двум первым заявлениям были составлены лишь административные протоколы. По последнему официального ответа активистка еще не получила.

"Я добилась того, чтобы мое последнее заявление полиция внесла в единую базу досудебных расследований. И реально надеюсь на то, что теперь Долгий понесет не административную, а именно криминальную ответственность. Я продолжу бороться за то, чтобы я и моя семья могли жить в нормальных условиях. Меня не запугают ни Долгий, ни те, кто за ним стоит", - заявила Чабан.

Святослав Кутняк - слева, и Юрий Долгий - справа во время встречи Кутняка и Левченко с жителями проблемных домов

Экс-нардеп Юрий Левченко и депутат Киеврады Святослав Кутняк в прошлом году вышли из "Свободы" и нынче представляют политическую партию "Народовладдя". Левченко является кандидатом на должность мэра Киева, Кутняк пытается переизбраться в Киевский городской совет. Они оба активно выступают против строительства жилого комплекса в районе столичных улиц Макаровской и академика Ромоданова.

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