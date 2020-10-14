подписаться на рассылку
28.05 28.45
32.95 33.56
˟
  • Новости
  • Политика
  • Киевская активистка заявила об угрозах со стороны депутатов Левченко и Кутняка
14 октября 2020, среда, 10:03 535
Политика 2020-10-14T11:24:22+03:00
Українські Новини
Киевская активистка заявила об угрозах со стороны депутатов Левченко и Кутняка

Киевская активистка заявила об угрозах со стороны депутатов Левченко и Кутняка

Анна Рудык

Столичная активистка Ольга Чабан обратилась в полицию по причине угроз физической расправы, которые якобы поступают в ее адрес и адрес ее детей от человека из окружения экс-нардепа Юрия Левченко и его правой руки депутата Киеврады Святослава Кутняка. Как заявила Ольга Чабан, эти угрозы она связывает со своей общественной деятельностью в качестве координатора инициативной группы жильцов аварийных домов, расположенных по адресам Макаровская 1, академика Ромоданова 19 и академика Ромоданова 19а. Об этом пишут Комментарии.

"Наша группа борется за то, чтобы поменять жилплощадь в аварийных домах на квартиры в новом комплексе, мы имеем соответствующее предложение от компании-застройщика. Против строительства активно выступают бывшие "свободовцы" Левченко и Кутняк. На всех митингах их сопровождает дважды судимый Юрий Долгий, который, я думаю, именно по указке Левченко и Кутняка начал и продолжает угрожать мне, а с недавнего времени - и моим несовершеннолетним детям", - рассказывает активистка.

По словам Ольги Чабан, первые попытки ее запугать Долгий, который проживает недалеко от дома активистки, якобы предпринял год тому назад. А весной этого года, сразу же после собрания с участием Левченко и Кутняка, он перешел к откровенным недвусмысленным угрозам. В смс и сообщениях в Вайбер мужчина угрожал активистке именно из-за того, что она поддерживает строительство нового комплекса.

"Он присылал мне фото гробов с подписями: "Я тебя закопаю под этой новостройкой", "Ты против парка – так мы тебя под этим парком похороним!". Потом Долгий под одобрительные взгляды Левченко и Кутняка оскорблял, угрожал и буквально бросался на меня во время одного из митингов. За этим человеком кто-то точно стоит и руководит, ведь он знает все подробности жизни нашей семьи. И если раньше Долгий угрожал только мне, то с августа этого года он взялся и за моих детей. Встретил нас вместе с дочкой и спрашивает у нее – а ты с мамой попрощалась? А потом говорит ей: "Я вам всем руки-ноги пообламываю". У меня сын сломал ногу, так Долгий пишет в смс: "Как там поживает твой хромоногий выродок? Вы живете в старом доме – как бы вам кирпич не упал на голову".

Ольга Чабан уже трижды обращалась в полицию по поводу угроз Юрия Долгого. По двум первым заявлениям были составлены лишь административные протоколы. По последнему официального ответа активистка еще не получила.

"Я добилась того, чтобы мое последнее заявление полиция внесла в единую базу досудебных расследований. И реально надеюсь на то, что теперь Долгий понесет не административную, а именно криминальную ответственность. Я продолжу бороться за то, чтобы я и моя семья могли жить в нормальных условиях. Меня не запугают ни Долгий, ни те, кто за ним стоит", - заявила Чабан.

Святослав Кутняк - слева, и Юрий Долгий - справа во время встречи Кутняка и Левченко с жителями проблемных домовСвятослав Кутняк - слева, и Юрий Долгий - справа во время встречи Кутняка и Левченко с жителями проблемных домов

Экс-нардеп Юрий Левченко и депутат Киеврады Святослав Кутняк в прошлом году вышли из "Свободы" и нынче представляют политическую партию "Народовладдя". Левченко является кандидатом на должность мэра Киева, Кутняк пытается переизбраться в Киевский городской совет. Они оба активно выступают против строительства жилого комплекса в районе столичных улиц Макаровской и академика Ромоданова.

 

Больше новостей о:

В Украине 5,6 тыс. новых зараженных коронавирусом за сутки. Данные по регионам
Только сильное войско является залогом дальнейшего мира и свободного развития Украины, — Зеленский
Новости
В Умани определился лидер избирательной гонки на пост мэра, — СМИ 11:30
В Украине за сутки рекордно увеличилось количество ПЦР и ИФА тестов 11:27
Зеленский обсудил с британской разведкой МИ-6 проблему дезинформации в СМИ 11:07
Олег Ельцов: орлы Авакова снова привселюдно облажались 11:01
В Украине 5,6 тыс. новых зараженных коронавирусом за сутки. Данные по регионам 10:58
больше новостей
В Сумах из-за отнесения к красной зоне ограничили посадку в транспорт и посещение школ 11:47
В Киеве подростки устроили в трамвае погром. Фото:
Отказались надевать маски и пытались задушить пассажира. В Киеве подростки напали на кондуктора и устроили погром в трамвае 18:31
В Украине и Европе снова подорожала электроэнергия 12:36
Александр Ярославский рассказал, что будет с Харьковским авиазаводом и "Электротяжмашем" 19:47
Трамваи остановились. Скришот видео
ДТП на улице Глубочицкой в Киеве остановило больше десятка трамваев 19:45
больше новостей
Александр Ярославский рассказал, что будет с Харьковским авиазаводом и "Электротяжмашем" 19:47
В Киеве подростки устроили в трамвае погром. Фото:
Отказались надевать маски и пытались задушить пассажира. В Киеве подростки напали на кондуктора и устроили погром в трамвае 18:31
В Украине и Европе снова подорожала электроэнергия 12:36
Врач рассказала, как изможденные больные в киевских больницах снимают с себя маску с кислородом, чтобы умереть 10:41
Украинцы нашли много ошибок на предвыборных билбордах кандидатов от "Слуги народа" 16:04
больше новостей
В Украине продлили и ужесточили карантин. Что изменится
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok