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13 октября 2020, вторник, 22:16 253
Внешняя политика 2020-10-13T22:20:06+03:00
Українські Новини
Зеленский и Дуда почтили память экс-Президента Польши Качинского в Одессе

Зеленский и Дуда почтили память экс-Президента Польши Качинского в Одессе

Анна Рудык
Анджей Дуда, Украина-Польша, Польша-Украина, Владимир Зеленский
Зеленский и Дуда почтили память экс-Президента Польши Качинского
Зеленский и Дуда почтили память экс-Президента Польши Качинского

Президент Украины Владимир Зеленский и Президент Польши Анджей Дуда почтили память бывшего Президента Польши Леха Качинского в Одессе.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Президента, передают Українськi Новини.

"Во время совместного посещения Одессы Президент Владимир Зеленский, Президент Республики Польша Анджей Дуда и госпожа Агата Корнгаузер-Дуда почтили память Президента Польши в 2005-2010 годах Леха Качинского, погибшего в авиакатастрофе в 2010 году", - говорится в нем.

Глава Украинского государства и польская президентская чета возложили цветы к мемориальной доске, установленной в честь погибшего Президента на доме №1 на улице Качинского.

Этот памятный знак открыли в рамках Дней Польши, которые проходили в Одессе в мае 2010 года.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский и Президент Польши Анджей Дуда заверили друг друга в уважительной политике по отношению к совместной исторической памяти.

Также в ходе официального визита в Украину в понедельник Дуда подписал с Зеленским совместное заявление, в котором оба президента "акцентируют на праве граждан всех стран определять свое будущее в результате демократических выборов".

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