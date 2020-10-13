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13 октября 2020, вторник, 16:08 10
Технологии 2020-10-13T16:09:11+03:00
Українські Новини
Презентация iPhone 12 mini. Что известно о новинке от Apple за пару часов до премьеры

Презентация iPhone 12 mini. Что известно о новинке от Apple за пару часов до премьеры

Кира Молчанова
Apple, iPhone, Смартфон, Презентация, Айфон
Презентация iPhone 12. Скриншот сайта Apple
Презентация iPhone 12. Скриншот сайта Apple

Сегодня состоится презентация новинки от Apple – смартфона iPhone 12. И не одного, а сразу четырех моделей, включая Pro Max и мини-версию. Информация о предстоящем событии есть на официальном сайте Apple.

Презентация должна пройти онлайн 13 октября в 20:00 по киевскому времени. Ее слоган "Hi, speed".

Главные продукты, которые будут на ней представлены – это четыре модели iPhone:

  • 5,4-дюймовый iPhone 12 Mini;
  • 6,1-дюймовый iPhone 12;
  • 6,1-дюймовый iPhone 12 Pro;
  • 6,7-дюймовый iPhone 12 Pro Max.

Точные характеристики новых моделей пока неизвестны. Однако ясно, что на презентации представят самый маленький из айфонов: iPhone 12 mini с диагональю 5,4 дюйма.

У младшей версии iPhone 12 будет OLED-экран повышенной четкости, новая 5-нанометровая однокристальная система Apple A14, 128 ГБ флэш-памяти и поддержка исключительно 4G.

iPhone 12 будет предлагаться в корпусе с прямоугольными гранями из поликарбоната в шести цветовых вариантах: желтом, белом, красном, голубом, синем и салатовом. 

Визуально мини-версия iPhone 12 будет похожа на модели iPhone 4 и 5.

Новые модели будут предаваться без наушников и адаптера питания. Так уже делали в предыдущих версиях продуктов от Apple. Специалисты считают, что на такой шаг в компании пошли, чтобы покрыть затраты на внедрение 5G и стимулировать покупателей приобретать беспроводную гарнитуру AirPods.

Ожидается, что iPhone 12 Mini будет примерно $649 - $799 (от 18 375 грн до 22 622 грн). Но от новинки ожидают своих недостатков. Например, там может не оказаться OLED-экрана, поддержки XDR, 10-битного цвета и других технологий. Кроме того, у мини-версии может не быть телеобъектива, основная камера будет сдвоенной c широкоугольным и сверхширокоугольным объективами.

Аккумулятор iPhone 12 будет емкостью всего 2227 мА/ч. А 5G будет поддерживаться в частотном диапазоне менее 6 ГГц.

Как сообщали Українські Новини, компания Apple 15 апреля представила миру новый iPhone SE, стартовая стоимость которого 399 долларов.

15 сентября компания Apple провела презентацию новых часов Apple Watch.

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