Презентация iPhone 12 mini. Что известно о новинке от Apple за пару часов до премьеры

Сегодня состоится презентация новинки от Apple – смартфона iPhone 12. И не одного, а сразу четырех моделей, включая Pro Max и мини-версию. Информация о предстоящем событии есть на официальном сайте Apple.

Презентация должна пройти онлайн 13 октября в 20:00 по киевскому времени. Ее слоган "Hi, speed".

Главные продукты, которые будут на ней представлены – это четыре модели iPhone:

5,4-дюймовый iPhone 12 Mini;

6,1-дюймовый iPhone 12;

6,1-дюймовый iPhone 12 Pro;

6,7-дюймовый iPhone 12 Pro Max.

Точные характеристики новых моделей пока неизвестны. Однако ясно, что на презентации представят самый маленький из айфонов: iPhone 12 mini с диагональю 5,4 дюйма.

У младшей версии iPhone 12 будет OLED-экран повышенной четкости, новая 5-нанометровая однокристальная система Apple A14, 128 ГБ флэш-памяти и поддержка исключительно 4G.

iPhone 12 будет предлагаться в корпусе с прямоугольными гранями из поликарбоната в шести цветовых вариантах: желтом, белом, красном, голубом, синем и салатовом.

Визуально мини-версия iPhone 12 будет похожа на модели iPhone 4 и 5.

Новые модели будут предаваться без наушников и адаптера питания. Так уже делали в предыдущих версиях продуктов от Apple. Специалисты считают, что на такой шаг в компании пошли, чтобы покрыть затраты на внедрение 5G и стимулировать покупателей приобретать беспроводную гарнитуру AirPods.

Ожидается, что iPhone 12 Mini будет примерно $649 - $799 (от 18 375 грн до 22 622 грн). Но от новинки ожидают своих недостатков. Например, там может не оказаться OLED-экрана, поддержки XDR, 10-битного цвета и других технологий. Кроме того, у мини-версии может не быть телеобъектива, основная камера будет сдвоенной c широкоугольным и сверхширокоугольным объективами.

Аккумулятор iPhone 12 будет емкостью всего 2227 мА/ч. А 5G будет поддерживаться в частотном диапазоне менее 6 ГГц.

Как сообщали Українські Новини, компания Apple 15 апреля представила миру новый iPhone SE, стартовая стоимость которого 399 долларов.

15 сентября компания Apple провела презентацию новых часов Apple Watch.

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