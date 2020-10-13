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13 октября 2020, вторник, 14:51 90
Выборы 2020-10-13T15:45:02+03:00
Українські Новини
Попов обещает вновь открыть медамбулатории став мэром Киева

Попов обещает вновь открыть медамбулатории став мэром Киева

Ирина Дорофейчук
Александр Попов, мэр Киева, ОПЗЖ, Местные выборы-2020, Медамбулатории
Александр Попов. Фото: zagittya.com.ua
Александр Попов. Фото: zagittya.com.ua

Кандидат в мэры Киева от политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Александр Попов пообещал, что медицинские амбулатории в Киеве, закрытые за последние 6 лет, будут снова открыты новой городской властью после выборов.

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

"В Киеве не хватает поликлиник и больниц. Они переполнены посетителями, особенно сейчас, в период эпидемии. При этом больным людям зачастую приходится преодолевать несколько километров, чтобы попасть к врачу. В свое время мы приблизили медицину к людям, открыв по всему городу 100 амбулаторий, но в результате "реформы" Порошенко-Супрун многие из них были закрыты", – сказал Александр Попов.

"Я считаю, что это преступление перед людьми, прежде всего – пожилыми. После выборов мы вновь откроем все амбулатории, чтобы киевляне получали качественную помощь в своем микрорайоне", – заявил кандидат в мэры Киева от ОПЗЖ.

Напомним, во время руководства Александра Попова Киевской городской государственной администрацией (с 2010 по 2014 год) было капитально отремонтировано и укомплектовано инфекционное отделение Александровской больницы – единственное медицинское учреждение Киева, полностью подготовленное для лечения коронавируса.

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