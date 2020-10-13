Глобальный договор ООН призывает украинские компании присоединиться к движению устойчивого развития.

Об этом в ходе заседания Клуба устойчивого развития, который прошел в компании "Фармак", сказала генеральный директор Глобального договора ООН в Украине Татьяна Сахарук.

"На сегодняшний момент в Украине зарегистрировано 2,5 млн компаний и всего 74 из них являются участниками Глобального договора. Еще какая-то часть является участниками СУП, еще какая-то часть отчитывается по устойчивому развитию. Но для того, чтобы мы как страна могли двигаться дальше и не ждать достижений целей устойчивого развития через 220 лет, как прогнозирует ООН, если мы будем просто следовать законодательным нормам, все таки иметь возможность через 10 лет показать большой прогресс в этой сфере, нам нужно все 2,5 млн, которые присоединятся к этому движению", - сказала она.

Сахарук отметила, что компания "Фармак" является самым активным участником Глобального договора и позиционирует его деятельность, отчитывается по целям устойчивого развития как компания, делает бенчмаркинг для других компаний в этой отрасли и других отраслях.

Как сообщали Українськi Новини, "Фармак" и Союз украинских предпринимателей призывают бизнес следовать целям устойчивого развития.

"Фармак" интегрировал принципы устойчивого развития во все производственные процессы.

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