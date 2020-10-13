подписаться на рассылку
28 28.41
32.9 33.5
˟
  • Новости
  • Экономика
  • Глобальный договор ООН призывает украинские компании присоединиться к движению устойчивого развития
13 октября 2020, вторник, 13:35 931
Экономика 2020-10-13T14:00:03+03:00
Українські Новини
Глобальный договор ООН призывает украинские компании присоединиться к движению устойчивого развития

Глобальный договор ООН призывает украинские компании присоединиться к движению устойчивого развития

Александр Дмитриенко
ООН, Фармак, Глобальный договор ООН
Генеральный директор Глобального договора ООН в Украине Татьяна Сахарук. Фото: proman.com.ua
Генеральный директор Глобального договора ООН в Украине Татьяна Сахарук. Фото: proman.com.ua

Глобальный договор ООН призывает украинские компании присоединиться к движению устойчивого развития.

Об этом в ходе заседания Клуба устойчивого развития, который прошел в компании "Фармак", сказала генеральный директор Глобального договора ООН в Украине Татьяна Сахарук.

"На сегодняшний момент в Украине зарегистрировано 2,5 млн компаний и всего 74 из них являются участниками Глобального договора. Еще какая-то часть является участниками СУП, еще какая-то часть отчитывается по устойчивому развитию. Но для того, чтобы мы как страна могли двигаться дальше и не ждать достижений целей устойчивого развития через 220 лет, как прогнозирует ООН, если мы будем просто следовать законодательным нормам, все таки иметь возможность через 10 лет показать большой прогресс в этой сфере, нам нужно все 2,5 млн, которые присоединятся к этому движению", - сказала она.

Сахарук отметила, что компания "Фармак" является самым активным участником Глобального договора и позиционирует его деятельность, отчитывается по целям устойчивого развития как компания, делает бенчмаркинг для других компаний в этой отрасли и других отраслях.

Как сообщали Українськi Новини, "Фармак" и Союз украинских предпринимателей призывают бизнес следовать целям устойчивого развития.

"Фармак" интегрировал принципы устойчивого развития во все производственные процессы.

Больше новостей о: ООН Фармак Глобальный договор ООН

"Будет так, как решишь ты". Зеленский на выборах 25 октября задаст всем избирателям на участках 5 вопросов
Врач рассказала, как изможденные больные в киевских больницах снимают с себя маску с кислородом, чтобы умереть
Новости
Офис Президента подтверждает отсутствие юридических последствий опроса 25 октября 14:04
Игорь Резник. Фото: Facebook
Одесское ноу-хау: контрабандисты прятали от таможенников незадекларированные товары в мусорных баках, – Резник 13:52 Видео
В Киеве за сутки количество новых случаев COVID-19 увеличилось в 2 раза 13:41 Инфографика
Мариинский дворец в Киеве. Фото: discoverukraine.com.ua
В Мариинском дворце отвалился декор, прикрепленный на монтажную пену 13:36
Глобальный договор ООН призывает украинские компании присоединиться к движению устойчивого развития 13:35
больше новостей
Доллар падает в цене. Официальный курс валют на сегодня 05:00
Стаж успеют набрать не все. Какие трудности ждут украинцев при выходе на пенсию после реформы 05:30
С сегодняшнего дня в Украине действует обновленное зонирование. Полный список изменений 05:00
В Сумах из-за отнесения к красной зоне ограничили посадку в транспорт и посещение школ 11:47
Цены могут быть ниже прошлогодних. Как пересчитают тарифы на газ этой зимой 05:50
больше новостей
Стаж успеют набрать не все. Какие трудности ждут украинцев при выходе на пенсию после реформы 05:30
САП не видит оснований для повторной подачи ходатайства об отстранении главы Окружного суда Киева Вовка 20:30
В Киеве подростки устроили в трамвае погром. Фото:
Отказались надевать маски и пытались задушить пассажира. В Киеве подростки напали на кондуктора и устроили погром в трамвае 18:31
С сегодняшнего дня в Украине действует обновленное зонирование. Полный список изменений 05:00
Цены могут быть ниже прошлогодних. Как пересчитают тарифы на газ этой зимой 05:50
больше новостей
В сентябре рост цен на продтовары замедлился, зато ускорился рост стоимости автомобилей и лекарств
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok