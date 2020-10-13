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13 октября 2020, вторник, 12:33 97
Экономика 2020-10-13T14:00:03+03:00
Українські Новини
"Фармак" отмечает важность партнерства для бизнеса, власти и общества

"Фармак" отмечает важность партнерства для бизнеса, власти и общества

Александр Дмитриенко
Партнерство, Фармак, Елена Зубарева
Руководитель департамента коммуникаций и устойчивого развития АО
Руководитель департамента коммуникаций и устойчивого развития АО "Фармак" Елена Зубарева

Крупный производитель лекарственных средств компания "Фармак" (Киев)  отмечает важность партнерства для бизнеса, власти и общества.

Об этом в ходе заседания Клуба устойчивого развития, который прошел в компании "Фармак", сказала спикер и руководитель Клуба устойчивого развития, руководитель департамента корпоративных коммуникаций и устойчивого развития АО "Фармак" Елена Зубарева.

"Цель партнерство очень важна, особенно сейчас в период пандемии, как в нашей стране, так и во всем мире. Посмотрите, насколько партнерство себя проявило, партнерство власть-бизнес, бизнес и власть, власть и общество, общество и бизнес, сообщества, различные организации - все проявили эти качества партнерства. Сегодня мы находимся в компании "Фармак" и нельзя не сказать о партнерстве. Мы в период пандемии помимо того, что как любой другой бизнес поставляли аппараты ИВЛ, поставляли лекарства в медучреждения, мы поставили лекарство "пропофол" без регистрации в страны Европы, Израили. Оно необходимо для лечения последствий коронавирусной болезни. Это как раз то партнерство, о котором говорим. Партнерство - это когда сочетаются бизнес власть и общество", - сказала она.

Зубарева отметила, что роль партнерства невозможно переоценить для украинского бизнеса, которому пришлось буквально выживать в условиях пандемии.

Также она подчеркнула, что для бизнеса важно следовать целям устойчивого развития.

"Сегодня по сути это не вопрос выбора – развивается компания устойчиво или нет – необходимо так наладить бизнес, чтобы он гармонично развивался с природой. Недавно на  Всемирном экономическом форуме был обнародован 21 показатель, обязательный для финансовой отчетности и туда вошли показатели, которые идентифицируют с соблюдением достижений целей устойчивого развития…Сегодня мы используем эквивалент 1,7 планеты, времени на размышления нет, нужно действовать", - отметила она.

В ходе заседания Клуба устойчивого развития основатель IT-компании Powercode и онлайн-супермаркета Foodex24 Владислав Савченко рассказал об успешном партнерстве компании с Министерством здравоохранения, Всемирной организацией здравоохранения и Министерством цифровой трансформации, а также об успешном  запуске онлайн-супермаркета по доставке Foodex24 за 14 дней в период карантина.

Основатель сервиса по онлайн-поиску лекарств Liki24.com Антон Авринский  рассказал о примерах успешного партнерства сервиса с аптеками, страховыми компаниями и гражданами.

В свою очередь член наблюдательного совета компании "Фармак" Петр Чернышов рассказал о проекте по математике для учеников и учителей Kontora PI, основателем которого он является. По его словам, в рамках проекта проведены успешные учебные лагеря по математике для учеников и учителей, при этом в планах проекта – организация годового курса по математике и психологии для учителей.

Как сообщали Українськi Новини, "Фармак" интегрировал принципы устойчивого развития во все производственные процессы.

2019 год "Фармак" закончил с прибылью 1,056 млрд гривен, при этом выручка компании достигла 6,542 млрд гривен.

Продукция компании "Фармак" экспортируется в более чем 20 стран мира, в портфеле компании насчитывается 220 продуктовых досье.

На предприятии функционируют 20 производственных линий, соответствующих требованиям GMP.

14 производственных линий сертифицированы европейским регуляторным органом.

С 2015 года в "Фармак" работает собственный комплекс по изготовлению субстанций (департамент по производству АФИ) в городе Шостка, плановая мощность которого составляет 100 тонн субстанций в год.

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