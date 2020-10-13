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13 октября 2020, вторник, 12:08 320
Транспорт 2020-10-13T12:11:39+03:00
Українські Новини
Порты Украины ждут помощи СНБО в отношении российских буксиров, — СМИ

Порты Украины ждут помощи СНБО в отношении российских буксиров, — СМИ

Елена Новикова
СНБО, Порты, Южный порт, Коррупционные схемы, Буксиры, Владислав Криклий, Черноморский порт, Порты Большой Одессы, Трансшип
Портовый буксир. Фото: delo.ua
Портовый буксир. Фото: delo.ua

В портах Большой Одессы сложилась ситуация, которая угрожает национальной безопасности страны. Об этом говорится в материале издания Delo.ua. Журналисты пишут, что речь идет о коррупционных "схемах", которые были организованы в буксирном бизнесе, в частности, в вопросе буксирных проводок. К "схемам", по данным авторов материала, могут быть причастны министр инфраструктуры Владислав Криклий, а также ряд народных депутатов из транспортного комитета.

"Порт — очень сложный механизм, который можно сломать, повредив одну деталь. Особенно, если речь идет о такой важной детали, как буксирные проводки, гарантирующие безопасный прием крупнотоннажных судов. Именно в эту точку бьют организаторы преступных схем, в которых вольно или невольно в интересах РФ действуют украинские депутаты и должностные лица. Отраслевые журналисты говорят о существовании при Министерстве инфраструктуры "теневого кабинета". Помимо министра Криклия, ключевыми участниками группировки называют председателя комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры Юрия Киселя, а также членов этого комитета Игоря Негулевского и Игоря Васильковского", - говорится в статье.

До сих пор самой популярной схемой "портовых рейдеров", по данным авторов материала, было создание фирм-прокладок без собственного флота. При помощи административного ресурса они за бесценок получали в аренду государственные буксиры и заказы от владельцев грузовых терминов.

"В отличие от Южного, использовать арендованные у государства буксиры в порту Черноморска в 2020 году не получилось из-за отпора профсоюзов. Чтобы получать заказы, фирмы-прокладки "НИК-ФЛОТ" и "Украинская буксирная компания" предлагали грузовладельцам демпинговые цены на проводки, и это угрожало доходам государственного портового предприятия. Тогда схематозники перегруппировались применили еще более наглую схему и завели в Черноморск российские буксиры DIAMOND N и TOPAZ N. Формально они числятся собственностью гонконгской компании Henford Logistics Ltd., но та в свою очередь принадлежит ОАО "Флот НМТП" из группы компаний "Новороссийский морской торговый порт". Теперь депутаты украинского парламента давят на собственников грузовых терминалов с целью обеспечить новороссийские буксиры заказами", - пишут журналисты.

При этом ответственность за появление в морпортах российских буксиров, по данным авторов материала, кроме украинских чиновников, делит целый ряд ведомств, отвечающих за экономическую безопасность Украины и противостояние стране-агрессору.

"Группа компаний "Трансшип" бизнесмена Андрея Иванова, планирующая эксплуатировать буксиры DIAMOND N и TOPAZ N в Черноморске, должна была еще несколько лет назад попасть под санкции за работу в аннексированном Крыму. Известно, что Иванов зарегистрировал в Крыму компанию в 2015 году, уже после захвата полуострова Российской Федерацией. Ежегодно суда "Трансшипа" проводят там сотни швартовых операций. А страна-агрессор регулярно получает сотни миллионов за аренду буксиров и другого флота", - говорится в статье.

Согласно имеющимся в распоряжении редакции документам, обращение по факту стоянки российских буксиров в Черноморске уже рассматривали на совещании у премьер-министра, в Национальной полиции и СБУ.

"Финальное решение об использовании "специальных экономических и ограничительных мер (санкций)" будет приниматься в СНБО. По последним подсчетам, в санкционном списке числились 230 украинских компаний. Если к ним присоединится "Трансшип", это может означать замораживание активов компании, остановку выполнения любых финансовых обязательств, ограничение торговых операций, запрет на вывод средств заграницу. В таких условиях компания не сможет больше исполнять свои обязательства перед грузовладельцами, даже если в срочном порядке избавится от российских буксиров", - пишут журналисты.

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